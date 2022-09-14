瑪莎拉蒂3煞首惡想賠150萬 法官打槍：一般車禍理賠都不只了

瑪莎拉蒂首惡張敦量道歉求交保，盼「長輩」幫他賠錢和解。（資料照）

2022/09/14 16:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於去年11月間，駕駛瑪莎拉蒂豪車，僅因小擦撞，就將宋姓大學生打得顱內出血、幾乎喪命的3煞張敦量、李韋霖、陳勁豪，今天開庭時又聲請交保，首惡張敦量還說，他得知對方提出1500萬元和解金，但他沒有能力，希望長輩能協助，長輩曾有意賠償150萬元，他的瑪莎拉蒂價值也僅150萬元，審判長卻質疑，一般的車禍理賠，都可能不只150萬元，宋生傷勢嚴重，至今仍有後遺症，至於3人是否交保釋放，法院將進一步裁定。

被稱為「瑪莎拉蒂三煞」的張敦量、李韋霖、陳勁豪，去年11月7日清晨駕駛瑪莎拉蒂，於台中市台灣大道，與開車帶朋友賞夜景的宋姓大學生發生擦撞，張敦量持球棒威嚇宋生，毆打宋生倒地，持續用腳踢踹宋生頭部，兩名共犯李韋霖、陳勁豪幫張敦量架住宋生，宋生一度顱內出血命危，至今仍有嚴重後遺症，檢方認定張敦量有殺人犯意，依殺人未遂、強制罪起訴，李韋霖、陳勁豪，雖無殺人之意，卻有共同傷害宋生犯意，依傷害罪與強制罪起訴。

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今天開庭時，3人又再聲請交保，張敦量還向宋生及其宋母道歉，並表示他酒醉而嚴重傷害宋生，他得知對方提出1500萬元的和解條件（指3人共賠償1500萬元，平均每人500萬元），這筆錢已超出他的能力，他希望長輩能幫忙，李韋霖則願意承擔賠償100萬元，陳勁豪則以他沒打人，也沒幫張敦量架宋生等理由，拒絕賠償。

審判長質疑張敦量，如果一人平均負擔500萬元，一輛瑪莎拉蒂價值也大約是500萬元，張敦量的父母親不是開工廠（張父是食品工廠老闆）？不過，張敦量卻說，他的瑪莎拉蒂價值僅有150萬元，律師也說，張父的工廠營運狀況因疫情等因素而不佳，之前曾有意賠償150萬元，不過，審判長又質疑，一般車禍可能不只150萬元，宋生傷勢嚴重，「被打成這樣」，至於3人已羈押約10個月，3人都聲請交保，台中地院合議庭近期將再裁定。

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