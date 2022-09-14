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    行車糾紛開槍 檢警追上門巧破販賣人口案

    行車糾紛開槍，檢方追上門巧破人口販運案，新竹地檢署將全案提起公訴。（記者蔡彰盛攝）

    行車糾紛開槍，檢方追上門巧破人口販運案，新竹地檢署將全案提起公訴。（記者蔡彰盛攝）

    2022/09/14 15:51

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小梅（化名）遭前男友夥眾設局逼簽本票，又被私行拘禁凌虐並輪流性侵，更擬以40萬元賣到泰國，囂張的歹徒與人發生行車糾紛，竟開槍示威，檢警循線破門，意外偵破這起跨國人口販運案件，新竹地檢署依買賣人口等罪嫌起訴全案，並建請院方從重量刑。

    檢方調查，陳男為小梅前男友，竟夥同程男於8月3日晚間強逼小梅簽下50萬元本票，程男、張女、何男、毋男、葛男另行起意將小梅賣到國外牟利，便將她載走拘禁。

    期間張女、何男、毋男逼小梅簽下面額共50萬元本票3張，另取走她手機，切斷對外聯繫，同時毆打被害人，致其身體多處受傷；其間被害人還遭性侵2次。

    事後張女要將小梅賣出並與買方達成40萬元價碼，欲將小梅賣往泰國。8月15日凌晨3點，張女駕車搭載何男，葛男騎乘機車，途經新竹市光復路1段及慈雲路口，因故與1輛大貨車發生行車糾紛，何男持空氣槍朝大貨車車窗射擊鋼珠彈2發、葛男則持棍棒敲破該車左、右照後鏡，新竹市警局第二分局報請檢察官翁旭輝指揮偵辦，檢警到張女位在竹市牛埔東路租屋處搜索，發現小梅神色慌張，且身體有明顯傷勢，立即將她救出，進而查悉全案。

    檢方依恐嚇取財、加重買賣人口、私行拘禁與強制性交等罪嫌將全案提起公訴，檢察官請求法院審酌被告等人為圖個人私利，竟將被害女子充作商品，售予境外人口販運集團，嚴重戕害人性尊嚴，影響我國國際形象，毋男、葛男更於私行拘禁小梅期間性侵得逞，造成被害人身心難以抹滅之傷害，影響社會治安甚鉅，惡性重大，均請從重量刑。

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