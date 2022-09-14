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    20歲就成詐團首腦 「炒幣」騙走6旬男1500萬

    年僅20歲的何姓男子竟已成詐騙集團首腦，台北郝姓男子誤信炒幣被詐1500萬元，高市刑大宣佈破案。（記者黃良傑翻攝）

    年僅20歲的何姓男子竟已成詐騙集團首腦，台北郝姓男子誤信炒幣被詐1500萬元，高市刑大宣佈破案。（記者黃良傑翻攝）

    2022/09/14 15:40

    〔記者黃良傑／高雄報導〕年僅20歲的何姓男子竟已成詐騙集團首腦，吸收水房、車手、人頭帳戶「簿主」等5名同夥，利用假投資真詐騙，佯稱代操投資，誘人投資虛擬貨幣或股票，一名被害人郝姓男子誤信，陸續匯出上千萬元，以為可獲利500多萬元，要求回收盈餘，對方卻以各種理由拖延出金，還要求另匯「解鎖金」才知受騙，高市刑大逮捕何、涂等6嫌，查扣現金2萬8千元、存簿、金融卡及毒品等證物，今依詐欺等罪嫌移送法辦。

    據了解，主嫌何姓（20歲）、涂姓（19歲）2男子涉合謀，在鳳山區租屋合住，吸收郭姓男子（25歲）當車手、陳姓男子（23歲）當收簿手，相中因經營火鍋店遇疫情慘虧200多萬的張姓店主，以2萬元買其人頭帳戶、金融卡，再廣發代客操作股票、投資虛擬幣等話術行詐、吸金。

    台北一名67歲被害人郝姓男子不疑有他，僅僅3個月內，陸續匯、交1500萬元，欲炒作泰達幣，對方詐稱只要加入Line就有「投資代操員」會與他聯絡，而且投資標的「穩賺不賠」、「保證獲利」，慫恿他投資虛擬貨幣，提供「FUEX」網站連結，使郝誤信帳號獲利逾5成。

    直到郝男見帳號內已獲利500多萬元，要求領取獲利，但對方卻稱須再匯400多萬元才能出金，郝才察覺不對勁，詢問友人才驚覺上當，對方已封鎖不理，被害人打165報案求助警方，高市刑大組成專案追查，鎖定出入雙B權利車的何嫌，陸續逮捕水房、車手、簿主等嫌，還查扣到20公克毒品、22本存簿及金融卡，檢方聲押何、涂2人獲准。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    年僅20歲的何姓男子竟已成詐騙集團首腦，台北郝姓男子誤信炒幣被詐1500萬元，高市刑大宣佈破案。（記者黃良傑翻攝）

    年僅20歲的何姓男子竟已成詐騙集團首腦，台北郝姓男子誤信炒幣被詐1500萬元，高市刑大宣佈破案。（記者黃良傑翻攝）

    年僅20歲的何姓男子竟已成詐騙集團首腦，台北郝姓男子誤信炒幣被詐1500萬元，高市刑大宣佈破案。（記者黃良傑翻攝）

    年僅20歲的何姓男子竟已成詐騙集團首腦，台北郝姓男子誤信炒幣被詐1500萬元，高市刑大宣佈破案。（記者黃良傑翻攝）

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