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    中資私設辦事處挖台灣EDA人才 檢調搜索思爾芯科技公司

    調查局新北市調查處。（資料照）

    調查局新北市調查處。（資料照）

    2022/09/14 15:13

    〔記者王定傳／台北報導〕又有中國公司來台私設辦事處挖角台灣人才！中國上海國微思爾芯公司涉嫌透過台灣藉男子陳睦仁，在新竹縣竹北市成立思爾芯科技股份有限公司，以高薪挖角台灣電子設計自動化（EDA）人才，後來該公司雖解散但仍在原地私設辦事處繼續挖角我國人才，台北地檢署今日指揮新北市調查處搜索思爾芯科技公司與陳男住處，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦。

    EDA（Electronic Design Automation）電子設計自動化又被稱為晶片之母，為半導體製造業中最上游的產業，雖產值不高，但若停擺，下游的設計、製造、封裝皆無法運作。

    美中科技戰時，美國手中王牌之一正是「電子設計自動化（EDA）領域」，近期，美國商務部更祭出新禁令，禁止對中國出口3奈米以下的EDA工具。

    上海國微思爾芯公司則成立於2004年1月間，公司總部在上海，專注於集成電路EDA領域，2021年獲得中國 IC設計成就獎的年度創新EDA公司。

    據了解，2010年間，上海國微思爾芯公司涉嫌透過陳睦仁，在新竹縣竹北市成立思爾芯科技股份有限公司，透過人脈與人力銀行，以高薪挖角台灣EDA人才，替上海國微思爾芯公司進行研發工作，2020年間，該公司雖名義上解散，但仍在原處私設辦事處，繼續透過人脈挖角台灣人才，10年來約略成功挖角30多年工程師。

    台北地檢署今日指揮新北市調查處搜索思爾芯科技公司與陳男住處，並約談陳男到案，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦。

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