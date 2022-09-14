寶島電台被放不明包裹！「慈濟鐵粉」到案稱：請他們吃月餅

田男把不明包裹放在垃圾桶上。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/14 13:29

〔記者王冠仁／台北報導〕臉書暱稱「田豐豐」的男子，今天早上向警方報案，他在台北市新生南路「寶島聯播網公司」放置不明包裹。警方到場排除是爆裂物後檢視包裹，發現是一盒慈濟月餅，警方火速追查43歲田姓男子到案，他聲稱月餅吃不完，才去放在該處想請廣播電台人員吃。

警方調查，田姓男子今天早上8時許，跑到台北市新生南路「寶島聯播網公司」大樓7樓，放置紅色塑膠袋裝著不明包裹，他隨後向警方自行報案。轄區警方趕到現場不敢大意，一度懷疑是爆裂物，經採證後排除是爆裂物，進一步檢視包裹內容物。

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由於當時包裹放在垃圾桶上，員警聞到臭酸味，一度以為包裹內是腐敗食物，但事後詳細檢查，發現是一盒包裝完整、尚未過期的慈濟中秋禮盒。

警方調閱監視器畫面追查，2小時後在仁愛路旁發現田男蹤跡，隨即將他查緝到案。據了解，田聲稱他這盒月餅吃不完，才去放在該處想請廣播電台人員吃。

警方說，雖然田放置的包裹非爆裂物，但他在網路留言稱在寶島聯播網門口放了一個「驚喜」，且內容有涉及恐嚇以及損害名譽，寶島聯播網與周玉蔻都對田提出告訴，警方因此將他依恐嚇、妨害名譽罪嫌送辦。

據了解，媒體人周玉蔻於12日透過臉書批評證嚴法師，引起許多網友不滿。田疑似也不滿周玉蔻的言論，因此12日就跑去周玉蔻位於信義路的「放言」科技傳媒辦公室滋擾，結果被警方上銬帶回偵辦。

警方未來也會針對周玉蔻與相關廣播公司人員的人身及處所安全，加強巡守，如有發現不法情事，當即依法究辦。

警方在仁愛路旁找到田男。（記者王冠仁翻攝）

田男在臉書留言自稱「放了一個驚喜」。（記者王冠仁翻攝）

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