男清潔隊員槓女隊長 抗命、狂CALL、威脅樣樣來

北院認為北市環保局解雇王姓男清潔隊員沒有問題，判王男敗訴。（資料照）

2022/09/14 12:35

〔記者溫于德／台北報導〕台北市政府環保局王姓男清潔隊員未經同意更換工作，又帶頭要求同事拒絕理會女隊長命令，還在一小時內撥打逾20通電話騷擾，甚至揚言「她針對我就死了...我會跟我朋友，去跟她打招呼」，王男事後被環保局解雇，但王男不服，提告確認僱傭關係存在，台北地院認為，環保局解雇沒有問題，判王男敗訴。可上訴。

判決指，2007年，王男受雇環保局，擔任溝渠清潔隊隊員，月薪4萬多元；王男否認不服從指揮，也沒有言語恐嚇或煽動同仁抗命，去年2月22日，環保局卻發函解雇，並不合法，請求北院判決雙方僱傭關係存在，也要在復職日前按月給付薪資並提撥勞工退休金。

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環保局解釋，王男數次言語恐嚇同時不服從主管指揮，還煽動同仁抗命，已影響團隊工作紀律與工作士氣，且王男騷擾主管，害女隊長及其家人感到恐慌；另，王男曾於2010年動手毆打分隊長後，與環保局約定，若再度紀律言行不檢，環保局得解雇，因此，這次將王男解雇符合勞基法規定。

北院審理期間，女隊長作證提到，王男當時負責開公務車，她曾經和王男溝通駕駛公務車使用率過低、未實際處理清溝業務等問題，引發王男心生不滿，開始對同事提到會每天早打電話給她，結果王男真的在某日清晨5時30分打給她，也於某次假日的1小時內，連撥20多通電話給她，還要她小心開車；此外，王男為了跟蹤，也叫同事去查她家地址。

女隊長表示，其他同事多次提醒她要小心，加上她剛上任時，同事就曾提醒王男打過分隊長，所以她很害怕王男對她不利，因此，她對同仁宣布，如果要到隊部辦公室找她，需由領班跟分隊長陪同；另，某次王男趁她從辦公室出來，不斷跟隨她，連她上廁所都在外面等待，讓她備感害怕。

北院另根據同仁錄音得知，王男曾說「若要這樣老子每天透早就打電話給她，沒洪幹欸隊長就麥走嘛」，也揚言「她針對我就死了...我會跟我朋友，去跟她打招呼」。

北院認為，王男所為足以暗示要對女隊長不利，並已實際多次打電話騷擾，還詢問同事有關女隊長的停車位置，又不發一語地跟蹤，已符合勞基法中終止契約事由，另王男曾未經同意拒絕出勤，更擅自更換工作為交換公文，疫情期間又拒絕量測體溫、未正常打卡等，同樣違反勞動契約或工作規則，故認環保局解雇沒有問題，判王男敗訴。

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