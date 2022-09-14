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    被網友直擊在國道一路逆向疾駛 駕駛被罰還判刑

    去年6月20日有網友在國道3號的230K被逆向行駛在內側車道的白色自小客車嚇到，後來將影片放在「爆料公社二社」，該逆向行駛的柯姓駕駛近日被南投地院判刑。（資料照，圖擷自「爆料公社二社」）

    去年6月20日有網友在國道3號的230K被逆向行駛在內側車道的白色自小客車嚇到，後來將影片放在「爆料公社二社」，該逆向行駛的柯姓駕駛近日被南投地院判刑。（資料照，圖擷自「爆料公社二社」）

    2022/09/14 08:50

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕去年6月有網友在網路社群媒體，PO出在國道3號南下230K路段，看到白色自小客車逆向從內側車道疾駛的影片，國道七隊據報後在霧峰交流道下邊發現該逆向車輛，這名柯姓駕駛不只被開罰，且移送法辦，南投地院將柯姓駕駛依妨害公眾往來安全罪名，判處有期徒刑3個月，若易科罰金折合9萬元。

    去年6月20日深夜10點半，有網友在國道3號南下230k路段，發現一輛自小客車逆向開在內側車道上，他與坐在副駕駛座的女性乘客被嚇到說不出話，該網友後來把影片放在「爆料公社二社」，引起網友熱議。網友們回應很多，質疑他要如何下交流道。該網友在「爆料公社二社」指是斗六路段，但230k路段其實已是南投路段。

    國道七隊後來在行經車輛報案後，也派巡邏車前往處理與攔截，最終國道快官分隊在霧峰交流道下路邊發現該逆向車輛，駕駛人是63歲的柯姓駕駛，他告訴警方因路況不熟恍神而逆向行駛國道，國道七隊對其逆向行駛行為違反道路交通管理處罰條例開罰外，且將他以公共危險罪嫌移送法辦。

    南投地檢署檢察官偵辦後發現，柯姓男子在6月20日晚間某時，從國道3號高速公路基金交流道（即國道3號的0K路段）上國道往南行駛，同日晚間10時29分許，行經國道3號名間交流道235.64公里處，突然迴轉逆向開在內側車道向往北行駛，致生其他順行車輛往來的危險，逆向行駛至國道3號210.565公里處，再度迴轉變順向，行駛至國道3號霧峰交流道後，駛出霧峰交流道。

    柯姓駕駛在國道上逆向行駛達25公里，他在接受警詢和檢察官偵訊時都坦承，檢察官向南投地院聲請簡易判決。南投地院近日審結，將柯姓駕駛依妨害公眾往來安全罪名，判處有期徒刑3個月，若易科罰金折合9萬元。

    南投地院法官在判決書中指出，柯姓男子應該知道高速公路行車速度很快，稍不注意就會發生事故，卻未注意自己的身體狀況，就草率開車上路，任意在國道高速公路上逆向、迴轉，其行徑不僅是不顧自身安全，也嚴重影響其他用路人的行車權益，幸好沒有發生事故，考量他承認犯行，以及家庭經濟狀況不是很好，而量處有期徒刑3個月，若不服可上訴。

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