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    霹靂男神「素還真」 化身警官打擊犯罪

    霹靂布袋戲男神「素還真」化身三線二警官「霹靂雲警」加入雲林警察局團隊一起打擊犯罪。（記者黃淑莉攝）

    霹靂布袋戲男神「素還真」化身三線二警官「霹靂雲警」加入雲林警察局團隊一起打擊犯罪。（記者黃淑莉攝）

    2022/09/13 17:04

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕霹歷布袋戲男神「素還真」化身三線二警官加入雲林警察局團隊，與員警一起打擊犯罪，除有2尊超過2米高素還真穿著警察制服的裝置藝術擺放在警察局門口，另有600尊限量小公仔，將頒給有優良事蹟的員警做為鼓勵及肯定。

    雲林縣警察局門前2尊素還真「霹靂雲警」入口意象今天由霹靂布袋戲董事長黃文章、雲林縣長張麗善、縣議會議長沈宗隆、雲林縣警察局長李謀旺及雲縣警友會理事長吳政憲等人揭彩後亮相。

    黃文章表示，素還真在戲劇中一直是正義、智慧的化身，這次能成為員警與雲林在地的警察共同合作打擊犯罪、維護社會秩序，霹靂與有榮焉。

    張麗善指出，警察局一直是讓人覺得嚴肅的地方，但也是扮演守護鄉親生命財產安全的地方，這幾年雲林警方在地方治安打擊犯罪、維護交通安全等方面不遺餘力，很難得霹靂授權素還真做為霹靂雲警公仔，尤其門口的入口意象增添警局的文化藝術氣息，也期待所有員警發揮像素還真的智慧、正義感，守護雲林鄉親生命財產安全。

    李謀旺表示，警察單位給人剛直、剛毅感，為讓警局更接地氣，更親民，經過思索後建構素還真霹靂雲警公仔最符合形象及接地氣，未來針對員警在治安、婦幼方面表現優良同仁，都會頒發一尊公仔作為獎勵。

    霹靂布袋戲男神「素還真」化身三線二警官「霹靂雲警」加入雲林警察局團隊一起打擊犯罪。（記者黃淑莉攝）

    霹靂布袋戲男神「素還真」化身三線二警官「霹靂雲警」加入雲林警察局團隊一起打擊犯罪。（記者黃淑莉攝）

    霹靂布袋戲男神「素還真」化身三線二警官「霹靂雲警」加入雲林警察局團隊一起打擊犯罪。（記者黃淑莉攝）

    霹靂布袋戲男神「素還真」化身三線二警官「霹靂雲警」加入雲林警察局團隊一起打擊犯罪。（記者黃淑莉攝）

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