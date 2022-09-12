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    女騎士「閃貓自摔」疑誣告被打受傷 反被告誣告判刑4月

    女騎士「閃貓自摔」疑誣告被打受傷，反被告誣告判刑4月得入監服刑。（記者黃良傑攝）

    女騎士「閃貓自摔」疑誣告被打受傷，反被告誣告判刑4月得入監服刑。（記者黃良傑攝）

    2022/09/12 16:38

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄郭姓女子因「騎車自摔」申請保險理賠後，又於隔年2月以停車糾紛為由，向派出所報案稱與倪姓男子停車糾紛，遭倪毆打成傷，檢方受理偵查後，認為郭女的傷勢是騎車自摔，倪男獲得不起訴，倪男勝訴後反告她誣告，高雄地院審結判郭女4月徒刑，因不得易科罰金，郭女必須入監服刑。

    判決書指出，郭女於2019年10月間在鳳山與倪男發生停車糾紛，2人起爭執，郭女的男友趕來幫女友，涉嫌持棍棒毆打倪男，遭告傷害；但郭女事發後也到診所驗傷，自稱騎車自摔，開立診斷證明後申請保險理賠，保險申請書上記載是因閃貓才摔傷。

    郭女事後又持診斷證明報案，指控傷勢是因停車糾紛遭倪打傷，檢方調查發現郭女原有傷勢自承自摔造成，故不起訴倪男，但倪男不滿被對方誣告，憤而提告，檢方反依誣告罪起訴郭女。

    郭女向法官喊冤，稱停車當時倪確有動手推她，事後也跟她道歉，至於申請保險理賠單「閃貓自摔」，應是業務員自行填寫，並非她的主述意見，後來她要求保險公司將受傷原因，更正為「遭人徒手打傷」，不過，承審法官再調閱郭女驗傷資料，發現她當時也向醫師陳述因車禍致身體不適，故不採信郭女說法，依誣告罪判刑4個月。

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