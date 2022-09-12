男士兵上傳自身猥褻影像供人欣賞 被逮辯稱是藝術

基隆地院近日審結依觸犯網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年。 （記者吳昇儒攝）

2022/09/12 12:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕賴姓男子前年11月起擔任志願役士兵期間，竟拍下生殖器、肛門及自慰的影像，陸續上傳到Twitter上供不特定人觀賞。軍方接獲保防情資後，介入調查，並依妨害風化罪，將賴男移送法辦。賴男向檢察官辯稱，該影片是藝術，而非猥褻物。基隆地院近日審結依觸犯網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年。

桃園憲兵隊調查，賴姓士兵自前年11月4日至12月10日止，陸續上傳自慰、生殖器、肛門及嗅聞或口含他人腳趾的性虐待癖好的照片或影片到自己的Twitter帳號上，供不特定多數人或特定多數人觀覽，已涉犯妨害風化罪，依法將他移送法辦。

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檢察官偵訊時，賴男否認犯行，辯稱自己的Twitter帳號原本是公開的，直到上傳後隔年，才設為不公開帳戶，到了同年6月15日就將Twitter關閉了，有很多人追蹤自己，所以可以看得到這些照片；會發布這些照片及影像是為了找性虐待同好，這些影像不是猥褻物是藝術。

檢察官偵訊後認為，調閱憲兵隊調查提供的照片及影片，證實賴男透過網路在Twitter上散布影像，已涉犯散布猥褻物品罪嫌，且犯意各別，行為各殊，請法官分論併罰。

法官調查，賴男上傳的猥褻影像內容為裸露身體隱私部位、自慰等，並無藝術性、醫學性或教育性價值，在客觀上確足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感，應屬猥褻影像無疑；而賴男的行為是將影像上傳到個人Twitter，並非實際交付散發傳布於眾，與「散布」的行為態樣尚屬有別，應屬以網際網路供人觀覽猥褻影像之行為。

法官認為，賴男並無前科，且於審理時承認犯行，尚有悔意，故依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年。

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