iMessage簡訊詐不停 2招成為防詐絕緣體

警方說，可開啟【過濾未知的寄件人】功能防詐。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/11 14:35

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局發現，近期接獲民眾檢舉詐騙簡訊，幾乎全數為iMessage簡訊，詐團針對蘋果手機用戶大肆發送「衛生福利部發放紓困貸款及防疫補貼」、「有急事找您，請加賴」或「鈔好貨 提醒您已獲得50萬貸款資格」等詐騙訊息，民眾稍一不慎，就可能受騙上當。

疫情指揮中心已對此澄清，衛福部、疾管署及地方衛生局等官方均未發布類似訊息，民眾務必提高警覺，勿點擊不明來源連結或輕易提供個資；刑事局強調，政府單位及合法設立的金融機構，絕對不會透過iMessage傳送通知，更不會以iMessage 提供網址連結或要求加入LINE ID 後，再向民眾索取身分證、銀行帳號、密碼或其他個人資料。

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警方指出，為避免iMessage詐騙訊息侵擾，可透過2種作法防詐：包括開啟【過濾未知的寄件人】功能；如未使用iMessage進行通訊，也可直接關閉此項功能。

另為維護整體網路安全，台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）已架設「Phishing Check 釣魚通報平台」並於日前上線，民眾若發現前述釣魚網站時可前往通報，若判斷是釣魚網站，將由相關單位進一步處理與移除；若民眾已遭詐騙，請儘速撥打165反詐騙專線或攜帶被害佐證資料就近至派出所報案。

警方提醒，也可關閉iMessage防詐。（記者姚岳宏翻攝）

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