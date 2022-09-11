LINE邀玩視訊裸聊使詐！ 正妹事後威脅買點數不然外流

葉姓男子與女網友視訊裸聊，遭對方威脅要外流，他嚇得求助警方。（警方提供）

2022/09/11 10:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名22歲葉姓男子，透過交友軟體認識1名暱稱「安璐」的女網友，雙方加LINE閒聊後，昨（10）日中秋節上午10點許對方邀請葉男進行視訊裸聊，葉男就脫下衣服與對方視訊通話，事後女網友卻告知葉男她手上握有裸聊影片，要他必須買5千元台幣遊戲點數才能刪除。

女網友並揚言，倘葉男不聽從，將透過FB、IG或Google共300個虛擬帳號及50個FB、200個好友，每隔1小時上傳影片1次，讓葉男的親友都看到裸聊影片。葉男擔心視訊聊天不雅照遭散播流傳，心裡忐忑不安、趕緊向派出所諮詢求助。

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南市警二分局民權派出所警員黃浩庭、黃聖文在聽聞葉男敘述後，耐心解釋說明這是時下常見詐騙手法，詐騙集團常利用一般人喜歡帥哥、美女的心態，透過視訊裸聊，藉機擷取當事人的不雅影片畫面，並抓住當事人擔心曝光的心理來詐騙。事實上當事人在視訊中看到對方的畫面或照片，都有可能是偽造的，當事人面對威脅、處於急迫，擔心裸聊畫面曝光丟臉的心理下，極易讓詐騙集團得逞。

受理員警另在網路即時搜尋數則類似案例，讓葉男釋疑並緩和擔心受害的複雜心情外，更打消想購買點數的念頭，及時保住葉男財產損失。

南市警二分局表示，許多單身民眾可能想找個人陪伴，但虛擬網路交友充滿陷阱，一不小心即落入詐騙集團圈套，恐會接到自稱黑道的威脅，或遭對方以握有裸聊私密影片及個資等名義耍詐。籲請民眾切勿聽信對方要求前往購買遊戲點數，同時應避免因好奇、新鮮、刺激，跟不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，在聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩。

h4>☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

葉姓男子與女網友視訊裸聊，遭對方威脅要買遊戲點數，否則外流，他嚇得拿與對方的對話內容求助警方。（警方提供）

葉姓男子與女網友視訊裸聊，遭對方威脅要買遊戲點數，否則外流，他嚇得拿與對方的對話內容求助警方。（警方提供）

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