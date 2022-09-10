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    當手足面遭到獸父性侵 女童說「我會原諒，但不會忘記」

    男子6年前性侵當時年僅7歲女兒，判刑9年6月。（資料照）

    男子6年前性侵當時年僅7歲女兒，判刑9年6月。（資料照）

    2022/09/10 22:40

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名男子與妻子育有4個小孩，沒想到大女兒某日突然跟外婆表示7歲時，爸爸曾當著弟妹面，用尿尿的地方插入她下體，當時很痛，但不敢叫，想告訴爸爸這件事情不應該，我會原諒，但不會忘記這件事情，希望全家人還是可以住在一起。外婆大驚，趕緊報警，高等法院日前維持一審依強制性交罪判刑9年6月見解。

    男子與妻子膝下有2子、2女，但男子有個怪僻，就是洗完澡之後，經常叫大女兒幫他穿衣服，令其妻匪夷所思。2018年間，岳母聽到女兒抱怨此事，趕緊問外孫女「妳已經長大，要保護自己了，爸爸有沒有對妳東摸摸、西摸摸？」

    女童一開始沉默不語，聽到外婆說「我會保護妳」，才點頭說有，一旁的妹妹見狀搶著說「爸爸欺負姐姐，我跟弟弟都有看到，媽媽太累睡著了沒有看到」。外婆大驚，趕緊問「爸爸怎麼欺負妳的，是不是爸爸性器官有插入妳的下體？」女兒才說「有，好痛！」

    女童表示，2016年間大概7歲時，爸爸在弟妹面前，用他尿尿的地方插入她尿尿的地方，感覺很痛，應該是有插進去，「我不敢叫，因為爸爸說做完這一次就給我糖果吃」，覺得不舒服、不開心。外婆怒不可遏，當場報警。

    女童跟社工表示「我想告訴爸爸說，雖然你對我做這件事情是不對，但我會原諒你，可是我不會忘記這件事情，爸爸以後應該不會對我這樣做，我希望可以跟全家人住在一起，但是我還是有點怕爸爸再做這樣的事情」，讓社工聽了都心碎了，趕緊將她安置在寄養家庭。

    到了寄養家庭，女童曾向寄養家人提及過往遭到父親性侵害，且表達不喜歡父親對自己的行為。經過醫師評估，發現女童有自我認同度低與情緒壓抑等議題，曾表達擔心媽媽與手足若繼續與爸爸同住，恐會受到傷害，對父親感到害怕。

    高院認為，男子對女兒做出加重強制性交犯行，罪證明確，審酌他是被害人的父親，明知女兒年幼，正值他人教導、保護的年紀，竟為滿足一己淫慾，不顧心理人格發展健全性，強制性交，造成女兒心理上難以磨滅的傷害及陰影，評議後認定一審判刑9年6月合理，駁回上訴，仍可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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