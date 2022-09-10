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    梅花中颱帶浪 馬公3艇5人外海受困獲救

    山水海域發現遭潮流及風向，帶出外海的輕艇。（澎湖海巡隊提供）

    山水海域發現遭潮流及風向，帶出外海的輕艇。（澎湖海巡隊提供）

    2022/09/10 18:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱梅花來勢洶洶，雖尚未影響台灣陸地，但外圍環流已帶來2公尺大浪，馬公山水海域傳出5人3艇，遭到潮流及風向帶離陸地，無力再划回岸邊，澎湖海巡隊接獲報案後，立即出動35噸級艇趕往馳援，將5人平安救回。

    澎湖海巡隊調查指出，今日下午4時20分許，接獲民眾通報有3艘SUP輕艇，上面有6人，被潮流及風向帶往山水外海，無力再划回岸邊，因此緊急向海巡署第十三巡防區求救，巡防區通報海巡隊趕往馳援，海巡隊出動35噸級3503警艇前往現場，發現有4男1女分搭3艘SUP艇。

    由於中颱梅花外圍環流影響，海面陣風5-6級，最大陣風8級，浪高2公尺，由於成員中有小孩，因此澎湖海巡隊趕快將人船救到警艇上，並將飽受驚嚇的人員，安全送回山水漁港，岸邊早有焦急的家屬在現場等候，看到親人平安被海巡隊救回，頻頻向海巡隊員感謝救命之恩。

    根據了解，獲救的5人分別是1位澎湖籍教練、4位是遊客，分別是父子、父女檔，下午與其他遊客，共計12人、分搭6艘SUP輕艇出海，因風向是北風，將其中3艘帶往外海，去年也曾發生過多起類似事件，今年則是首件，夏季吹南風時會將輕艇帶往岸邊，因此SUP輕艇不適合在秋冬季節遊玩。

    澎湖海巡隊接獲通報後，順利將人船救回。（澎湖海巡隊提供）

    澎湖海巡隊接獲通報後，順利將人船救回。（澎湖海巡隊提供）

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