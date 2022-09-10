1年半3人墜落喪命 全國橋墩最高谷川大橋蒙上神祕色彩

谷川大橋從橋墩算起高度99公尺，全國最高。（屏東警方提供）

2022/09/10 11:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕擁有全國最高99公尺橋墩的屏縣霧台鄉谷川大橋今天（10）日上午約7點38分，新北市27歲張姓青年從橋上墜落，全身骨折當場死亡，里港警分局在現場找到死者的背包及留給家人的書信。由於而3個月前也有一名21胡姓女子在同一地點墜樓死亡，去年2月也有一名高雄賴姓男子摔死，連續發生墜橋事件，讓谷川大橋蒙上神祕色彩。

里港警分局表示，9月10日上午約7時38分接獲119轉報，台24線近32K處的谷川大橋，有人墜落全身骨折當場死亡，死者為27歲的張姓男子為新北市人，疑似搭車前往現場，橋上有背包，內留有書信給家人，疑似因病想不開。

請繼續往下閱讀...

由於今年6月9日下午也有一名21歲的胡姓年輕女子墜橋死亡，同樣是全身骨折當場死亡，狀況也和今天相當，去年2月也發生賴姓男子墜橋死亡，連續發生意外事故，引起地方議論紛紛。

霧台鄉谷川大橋高99公尺，擁有全國最高橋墩，橋身全長654公尺，寬10公尺，跨越隘寮北溪河中僅落1墩，橋樑景觀以象徵魯凱族百合花、百步蛇、陶甕及雄鷹羽毛等圖騰設計；橋西端引道的景觀平台可鳥瞰橋樑全景，橋面護欄內外裝設LED燈，夜景璀璨獨特，是屏東熱門景點。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

張男墜橋處留有背包及書信。（屏東警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法