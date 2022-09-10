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    爸爸過世竟多出一個「長女」 女兒打官司求「註銷」敗訴

    台中高等行政法院認為，「海月」提出的證據不能排除「美娟」存在的可能性，判決註銷「美娟」戶籍之聲明敗訴。示意圖。（資料照）

    台中高等行政法院認為，「海月」提出的證據不能排除「美娟」存在的可能性，判決註銷「美娟」戶籍之聲明敗訴。示意圖。（資料照）

    2022/09/10 00:03

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市1名老榮民前年過世，長女「海月」赫然發現戶籍另有1名長女「美娟」，70年來行蹤不明，「海月」向戶政事務所主張她就是「美娟」，要求註銷「美娟」戶籍被拒，向法院聲請宣告「美娟」死亡也3度被駁回。她再向台中高等行政法院提告，法官認為，兩人生日、父母親與祖母雖然完全一樣，但「海月」提出的證據仍無法證明是同一人，不能排除另有「美娟」的存在，判決她敗訴。

    判決書指出，「海月」主張，她辦理父親遺產繼承登記時，竟發現戶籍「戶內人口」有長女「美娟」，她主張「美娟」就是她自己，要求戶政所註銷「美娟」被拒絕，再向台北地方法院提出民事訴訟，聲請宣告「美娟」死亡。

    不過，從台北地院到最高法院都認為，民法雖規定失蹤滿7年後得聲請宣告死亡，但「海月」主張她與「美娟」是同一人，「美娟」顯然沒有失蹤或生死不明，駁回訴訟確定。

    至於「美娟」戶籍是否應註銷，法官指出，應另循行政訴訟解決，「海月」於是向台中高等行政法院控告戶政所。

    「海月」主張，她於國共內戰時誕生於中國杭州，國民政府撤退來台，她與祖母等軍眷先搭船到台灣，由祖母當戶長，於1949年9月申報「美娟」遷入，之後，服役於空軍的父親搭飛機來台，祖母又於1950年1月申報「海月」遷入。

    海月主張，「海月」、「美娟」兩人的戶籍資料包括生日、祖母、父母親等完全一樣，但戶籍資料又記載，1952年5月，「美娟」因「非本籍人口遷出行蹤不明，經調查二次以上不在」，也就是「美娟」這70年來「行蹤不明」，但實際上「美娟」就是她，她聲明註銷「美娟」，或「美娟」更正為「海月」。

    台中高等行政法院認為，戶籍法施行細則規定，更正戶籍登記，應嚴格要求證明文件必須具「相當確實」的證據力，以擔保真實與正確，「美娟」與「海月」同一戶籍，生日、父母親完全相同，但尚無法排除確有「美娟」存在的可能性，例如雙胞胎。

    另外，「海月」提出父親的家書，也沒有提及「美娟」與「海月」是同一人。

    法官說，此案重要關係人，也就是「海月」的祖母、父親都已亡故，無法說明當時遷出遷入狀況，「海月」提出的證據不能證實「美娟」就是她，據此駁回「海月」之訴，可上訴。

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