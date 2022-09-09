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    首頁　>　社會

    又是酒駕！醉男開車闖紅燈 18歲騎士遭撞飛送醫不治

    台中市霧峰區中投東、四德路口前車禍現場，黑色重機零件噴飛四處。（記者林旻臻翻攝）

    台中市霧峰區中投東、四德路口前車禍現場，黑色重機零件噴飛四處。（記者林旻臻翻攝）

    2022/09/09 16:41

    首次上稿：15:24
    更新時間：16:41（新增機車騎士不治）

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市霧峰區今日中午傳出酒駕肇事意外。吳姓男子（52歲）酒後獨自開車，沿四德路往烏日方向，等紅燈到一半，不知為何突然起步行駛，與無照駕騎機車的18歲官姓男子發生碰撞，騎士送往亞大醫院救護，經搶救將近3個小時，仍因傷勢過重，已經於3點多宣告急救無效，院方表示確切死因會由法醫判定。

    根據民眾提供行車記錄器畫面顯示，9月9日12時29分中投東、四德路口前，銀白色自小客車與旁邊兩台機車原先在等紅燈，但小客車突然向前行駛，沿中投東路往大里方向行駛的騎士閃避不及，兩車碰撞後，黑色重機零件噴飛四處，令其他尚未起步的機車騎士錯愕不已。

    霧峰分局表示，吳姓男子職業為磁磚送貨員，昨晚有飲酒，今天中午出門是要去找朋友。霧峰交通分隊長蘇泯彥說明，肇事原因疑似為自小客車未遵守交通號誌行駛，以致與重機發生碰撞，造成自小客車左側車體毀損、重機前車頭受損、官姓騎士受傷送醫。自小客車吳姓駕駛並未受傷，超過酒測標準值，全案依公共危險罪移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    黑色重機前車頭嚴重毀損，官姓騎士傷勢嚴重送醫不治。（記者林旻臻翻攝）

    黑色重機前車頭嚴重毀損，官姓騎士傷勢嚴重送醫不治。（記者林旻臻翻攝）

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