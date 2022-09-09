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    首頁　>　社會

    露天拍賣帳號借中國友人賣甩棍 台男這下慘了

    李男將露天帳號借給中國友人賣甩棍，簡易庭認為他幫助違反社維法，裁罰5000元。圖與本案無關。（資料照）

    李男將露天帳號借給中國友人賣甩棍，簡易庭認為他幫助違反社維法，裁罰5000元。圖與本案無關。（資料照）

    2022/09/09 13:16

    〔記者溫于德／台北報導〕李男把露天拍賣網路平台的帳號借給中國友人販賣「甩棍」，警詢時，他雖辯稱不知道已違法，但士林簡易庭認為，他對於帳號是用來販賣甩棍一事知之甚詳，且大學畢業的他已有社會經驗，故認定他幫助違反社會秩序維護法中「製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者」規定，裁罰5000元。

    裁定指，李男在警詢時表示，自己擁有露天拍賣網路平台帳號，平時都交給中國的朋友「周文彬」使用，而「周文彬」不在台灣，販賣甩棍的商品資訊也不是他所張貼。

    簡易庭根據李男的出入境資料，採信李男說法，但他對於「周文彬」使用他的帳號販賣甩棍一事知之甚詳，且甩棍是防身武器，根據「警察機關配備警械種類及規格表」屬於「警棍」，是主管機關公告查禁的器械，非經許可不得定製、售賣或持有。

    簡易庭認為，李男雖辯稱不知道已觸犯社違法，然而，大學畢業的他已有相當能力及社會經驗，且無其他正當理由或不可抗力因素，得以減輕責任，故認定他幫助違反社維法中「製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械者」規定，裁罰5000元。可抗告。

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