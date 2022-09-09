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    沒禮讓！計程車攔腰撞上 救護車當場翻覆

    一輛民間救護車8日晚間行經台北市中華路，鳴笛闖紅燈，被一輛直行的計程車攔腰撞上，救護車被撞後當場翻覆。（記者王冠仁翻攝）

    一輛民間救護車8日晚間行經台北市中華路，鳴笛闖紅燈，被一輛直行的計程車攔腰撞上，救護車被撞後當場翻覆。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/09 01:15

    〔記者王冠仁／台北報導〕23歲劉姓男子昨（8日）晚駕駛民間救護車，行經台北市中華路一處路口時闖紅燈，雖然有鳴笛，仍被一輛直行的計程車攔腰撞上。由於撞擊力道不小，救護車被撞後當場翻覆。幸虧整起車禍中沒有人因此受到嚴重傷害，轄區警方也將整起車禍通報交通大隊，進一步釐清後續相關肇事原因。

    警方調查，劉姓男子昨天（8日）晚上深夜11時10分，駕駛民間救護車沿台北市中華路一段南往北方向、至愛國西路口時，當時劉欲匯流入東側慢車道時，救護車被直行、53歲杜姓司機駕駛的計程車攔腰撞上。由於撞擊力道不小，救護車當場翻覆。

    救護人員事後趕到現場，劉男手臂擦挫傷，意識清楚無大礙；救護車上的護理人員則沒有受傷。

    警方說，當時救護車是要運送血液前往台北醫學院、新店慈濟醫院及台北市立聯合醫院。計程車上當時有名蔡姓乘客，他雖無明顯傷勢僅胸口疼痛，護送和平醫院救治，意識清楚無生命危險

    警方趕到後對雙方駕駛酒測，酒測值都是0，警方研判車禍肇因是劉男闖紅燈，但杜男沒有禮讓救護車優先通行。

    警方呼籲，行車途中若聞警笛或警報器時應減速慢行觀察四周做好禮讓之準備，夜間應放慢行車速度，警方會強化執法，防止交通事故發生。

    一輛民間救護車8日晚間行經台北市中華路，鳴笛闖紅燈，被一輛直行的計程車攔腰撞上，救護車被撞後當場翻覆。（記者王冠仁翻攝）

    一輛民間救護車8日晚間行經台北市中華路，鳴笛闖紅燈，被一輛直行的計程車攔腰撞上，救護車被撞後當場翻覆。（記者王冠仁翻攝）

    一輛民間救護車8日晚間行經台北市中華路，鳴笛闖紅燈，被一輛直行的計程車攔腰撞上，救護車被撞後當場翻覆。（記者王冠仁翻攝）

    一輛民間救護車8日晚間行經台北市中華路，鳴笛闖紅燈，被一輛直行的計程車攔腰撞上，救護車被撞後當場翻覆。（記者王冠仁翻攝）

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