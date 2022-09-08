為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    七股3工人採收文蛤觸電死 南市府、職安署及台電致送慰問金

    台南市勞工局會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處一起致送慰問金、急難救助金給罹難文蛤採收工的家屬。（南市勞工局提供）

    台南市勞工局會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處一起致送慰問金、急難救助金給罹難文蛤採收工的家屬。（南市勞工局提供）

    2022/09/08 19:01

    〔記者楊金城／台南報導〕9月6日台南市七股區三股文蛤池發生貨車吊臂誤觸高壓電瞬間火燒車，導致3名文蛤採收工人不幸身亡之重大職災事件，職災家庭頓時陷入經濟困頓，台南市長黃偉哲指示勞工局第一時間進行關懷及提供職災權益協助，今天（8日）並會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處一起致送慰問金各45萬元給家屬。

    因職災死亡3名勞工為黃俊達、黃崇瑋兄弟檔和吳明忠，勞動部職安署副署長李柏昌代表各致發家屬10萬元慰問金。

    台南市勞工局局長王鑫基代表黃偉哲前往發送3名罹災勞工家屬各30萬元職災慰問金，另台電台南區處處長許墩貴也一起前往關懷，各致贈5萬元急難救助金。

    罹難的黃姓兄弟正值青壯年，做事認真又懂事，事發當時唯一逃生的黃父目睹整個經過，看著2子與同事被烈燄吞噬，無力救援，只能在一旁痛哭失聲。

    而另位罹難的吳明忠育有2名稚子，年紀最小的才剛滿週歲。

    罹難的3位職災勞工皆為家中經濟支柱，發生意外後，家屬承受失去家人的痛苦，更要面對頓失經濟來源的困境。

    王鑫基說，接獲本次重大職災事件消息後，感到非常震驚與傷痛，辛苦工作的基層勞工不幸遭遇劫難，導致家庭陷入困境，勞工局的職災個管員在第一時間提供家屬最即時的協助，今天發送慰問金並希望能暫時減輕家屬的經濟負擔；呼籲事業單位要落實職業安全衛生規範，勞工也要務必注意安全，避免發生職災憾事。

    台南市勞工局會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處一起致送慰問金、急難救助金給罹難文蛤採收工的家屬。（南市勞工局提供）

    台南市勞工局會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處一起致送慰問金、急難救助金給罹難文蛤採收工的家屬。（南市勞工局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播