七股3工人採收文蛤觸電死 南市府、職安署及台電致送慰問金

台南市勞工局會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處一起致送慰問金、急難救助金給罹難文蛤採收工的家屬。（南市勞工局提供）

2022/09/08 19:01

〔記者楊金城／台南報導〕9月6日台南市七股區三股文蛤池發生貨車吊臂誤觸高壓電瞬間火燒車，導致3名文蛤採收工人不幸身亡之重大職災事件，職災家庭頓時陷入經濟困頓，台南市長黃偉哲指示勞工局第一時間進行關懷及提供職災權益協助，今天（8日）並會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處一起致送慰問金各45萬元給家屬。

因職災死亡3名勞工為黃俊達、黃崇瑋兄弟檔和吳明忠，勞動部職安署副署長李柏昌代表各致發家屬10萬元慰問金。

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台南市勞工局局長王鑫基代表黃偉哲前往發送3名罹災勞工家屬各30萬元職災慰問金，另台電台南區處處長許墩貴也一起前往關懷，各致贈5萬元急難救助金。

罹難的黃姓兄弟正值青壯年，做事認真又懂事，事發當時唯一逃生的黃父目睹整個經過，看著2子與同事被烈燄吞噬，無力救援，只能在一旁痛哭失聲。

而另位罹難的吳明忠育有2名稚子，年紀最小的才剛滿週歲。

罹難的3位職災勞工皆為家中經濟支柱，發生意外後，家屬承受失去家人的痛苦，更要面對頓失經濟來源的困境。

王鑫基說，接獲本次重大職災事件消息後，感到非常震驚與傷痛，辛苦工作的基層勞工不幸遭遇劫難，導致家庭陷入困境，勞工局的職災個管員在第一時間提供家屬最即時的協助，今天發送慰問金並希望能暫時減輕家屬的經濟負擔；呼籲事業單位要落實職業安全衛生規範，勞工也要務必注意安全，避免發生職災憾事。

台南市勞工局會同勞動部職業安全衛生署、台電台南區營業處一起致送慰問金、急難救助金給罹難文蛤採收工的家屬。（南市勞工局提供）

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