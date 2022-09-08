炫富女酒駕撞死貧工 出庭認罪並求拿回手機

常在臉書炫富的林筱路，先前開跑車酒駕撞死貧工，被依「10年內再犯酒駕並致人於死罪」起訴；法院上午開庭，林認罪也願意賠償，另請求發還手機。（資料照）

2022/09/08 13:51

〔記者溫于德／台北報導〕常在臉書炫富並PO穿著火辣照的29歲女子林筱路，今年6月21日凌晨第三度酒駕撞死正在指揮交通的54歲方姓貧工，檢方依最重可處無期徒刑的「10年內再犯酒駕並致人於死罪」將她起訴。士林地院今天首度開庭，她被提訊出庭並認罪，也有賠償意願，但雙方並未談妥金額，她另請求發還手機，因為「案子與手機無關」。

上午開庭時，林女承認案發前曾在北市中山區喝啤、紅酒，但無法確定喝下多少的量，後來轉往松江錢櫃後便沒有繼續喝；她也說，原本想考駕照，但礙於罰單過多無法考照。

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林女的辯護人則請法院考量林女認罪，也願意談和解，從輕量刑，另雙方調解時已有初步共識，希望法院再度安排調解。告訴代理人表示，有部分細節須向告訴人確認，同樣希望再度調解。

士院承審法官庭末諭知全案本月29日再度開庭，庭前先行調解，開庭時則會勘驗現場監視器畫面並訊問林女。

林女6月20日晚間，先於台北市中山區小吃店飲酒，再與友人共乘計程車到KTV唱歌。21日凌晨1時許，林女明知酒後不能開車，仍開著價值逾300萬元的BMW Z4敞篷跑車，載黃姓女友人返回新北市淡水住處。

途中行經淡水區竹圍民權路與民生路口，該處正在進行路面加鋪工程，工作人員執行交管，林女酒駕恍神，高速撞上疏導交通的方男，方男頭部、身體多處重創及骨折，送醫急救回天乏術。

林女一度想肇逃，被現場目擊工人攔下，還情緒失控對工人大吼大叫，警方對她酒測，酒測值達0.77毫克。

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