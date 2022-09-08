為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    炫富女酒駕撞死貧工 出庭認罪並求拿回手機

    常在臉書炫富的林筱路，先前開跑車酒駕撞死貧工，被依「10年內再犯酒駕並致人於死罪」起訴；法院上午開庭，林認罪也願意賠償，另請求發還手機。（資料照）

    常在臉書炫富的林筱路，先前開跑車酒駕撞死貧工，被依「10年內再犯酒駕並致人於死罪」起訴；法院上午開庭，林認罪也願意賠償，另請求發還手機。（資料照）

    2022/09/08 13:51

    〔記者溫于德／台北報導〕常在臉書炫富並PO穿著火辣照的29歲女子林筱路，今年6月21日凌晨第三度酒駕撞死正在指揮交通的54歲方姓貧工，檢方依最重可處無期徒刑的「10年內再犯酒駕並致人於死罪」將她起訴。士林地院今天首度開庭，她被提訊出庭並認罪，也有賠償意願，但雙方並未談妥金額，她另請求發還手機，因為「案子與手機無關」。

    上午開庭時，林女承認案發前曾在北市中山區喝啤、紅酒，但無法確定喝下多少的量，後來轉往松江錢櫃後便沒有繼續喝；她也說，原本想考駕照，但礙於罰單過多無法考照。

    林女的辯護人則請法院考量林女認罪，也願意談和解，從輕量刑，另雙方調解時已有初步共識，希望法院再度安排調解。告訴代理人表示，有部分細節須向告訴人確認，同樣希望再度調解。

    士院承審法官庭末諭知全案本月29日再度開庭，庭前先行調解，開庭時則會勘驗現場監視器畫面並訊問林女。

    林女6月20日晚間，先於台北市中山區小吃店飲酒，再與友人共乘計程車到KTV唱歌。21日凌晨1時許，林女明知酒後不能開車，仍開著價值逾300萬元的BMW Z4敞篷跑車，載黃姓女友人返回新北市淡水住處。

    途中行經淡水區竹圍民權路與民生路口，該處正在進行路面加鋪工程，工作人員執行交管，林女酒駕恍神，高速撞上疏導交通的方男，方男頭部、身體多處重創及骨折，送醫急救回天乏術。

    林女一度想肇逃，被現場目擊工人攔下，還情緒失控對工人大吼大叫，警方對她酒測，酒測值達0.77毫克。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒駕女12年12次稱夫過世心情差 法官打臉︰他5年前就死了
    2022/08/31 17:53

    酒駕女12年12次稱夫過世心情差 法官打臉︰他5年前就死了
    未考駕照和3友人飲酒歡唱後酒駕 4人全被開單噴5.7萬
    2022/08/31 10:30

    未考駕照和3友人飲酒歡唱後酒駕 4人全被開單噴5.7萬

    品川成東京新門戶 青埔優勢有望看齊
    4度酒駕深夜未開車燈被攔測 高雄男大喊：死定了！
    2022/08/30 08:38

    4度酒駕深夜未開車燈被攔測 高雄男大喊：死定了！
    炫富女3度酒駕撞死貧工 曾被通緝逃亡 移審後續押
    2022/08/12 19:54

    炫富女3度酒駕撞死貧工 曾被通緝逃亡 移審後續押

    新美齊画世代 板橋府中站熱銷指標
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播