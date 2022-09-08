男誆代購仿冒「不二坊」蛋黃酥 2年賣上萬盒爽賺600萬

保二總隊本月在彰化市查獲一名男子在網上佯裝代購「蛋黃酥」仿冒品，以假造的名店盒子混裝來路不明的蛋黃酥，2年多來賣出上萬盒，獲利逾600萬元，警詢後移送彰化地檢署偵辦。（記者闕敬倫翻攝）

2022/09/08 11:36

〔記者闕敬倫／新北報導〕每年中秋節前夕彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」電話預購早早售罄，目前代購價也狂漲到每盒1800元天價，內政部警政署保安警察第二總隊本月在彰化市查獲一名男子在網上佯裝代購「蛋黃酥」仿冒品，假造名店盒子混裝來路不明的蛋黃酥，以每盒6入400元的價格販售，2年多來賣出上萬盒，獲利逾600萬元，警詢後依詐欺、偽造文書及違反商標法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

中秋節前夕為各大糕餅業銷售旺季，知名排隊糕餅店訂單滿載、供不應求，因此衍生許多代購與團購業者，對外聲稱可透過特殊管道大量訂貨，免去消費者排隊辛勞、彌補搶購向隅的遺憾。

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保二總隊刑大偵一隊日前接獲線報，指有不肖人士以代購與團購為名，在臉書團購社團及網拍平台等銷售彰化市排隊名店「不二坊」的蛋黃酥，但實際上是拿來路不明的蛋黃酥魚目混珠，裝進仿冒的包裝盒中販售，造成消費者誤認購買。

保二警方調查，自稱代購業者自行印製與知名糕餅店相同包裝，其中貨品的進貨管道不明，以相似包裝，出貨給參加代購的民眾，但貨品的來源及成分不明，恐是食安隱憂。

今年9月，警方持彰化地方法院核發搜索票前往彰化市中山路等2處倉庫，查扣仿冒「不二坊」商標包裝的仿冒蛋黃酥，現場總計有269件。

警方進一步查知，發現葉姓涉案人自2020年間就開始在網上販售，真品「不二坊」價格為每6入275元，他則是以每6入400元起跳販售，越接近節日價格越高，直到今年被查獲，2年來已賣出超過上萬盒，不法獲利合計超過600萬元，全案詢後將葉男依涉嫌違反刑法詐欺罪、偽造文書罪及違反商標法案移送彰檢偵辦。

保二總隊呼籲，一般知名糕餅業者對銷售管道、銷售方式均各有管制，消費者可經由日期、品項、數量相符的發票，初步驗證代購商品來源的正當性；依據我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。

保二總隊強調，本案偵破對於不法份子給予當頭棒喝，同時宣示政府保護智慧財產權之決心，民眾選購相關商品時，應向經銷據點購買，品質較有保障；警方也會持續加強查緝，取締非法保障合法。

今年9月，警方持票前往彰化市中山路等2處倉庫，查扣仿冒「不二坊」商標包裝的仿冒蛋黃酥，進一步查知葉姓涉案人自2020年間就開始在網上販售，一直到被警方查獲時，已賣出超過上萬盒，不法獲利超過600萬元。 （記者闕敬倫翻攝）

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