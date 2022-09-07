曖昧對象上了「同業車」 烏龍「擄人案」警苦追半小時

警方獲報「女子當街被擄」的報案後，立刻展開圍捕，豈料半小時之後才知道是烏龍一場。（資料照，記者王捷攝）

2022/09/07 21:28

〔記者王捷／台南報導〕聽到女子「當街被擄」，警分局立即通報110攔截圍捕，警方透過車牌辨識系統，緊追這輛「犯案車輛」，但半個多小時後還是跟丟了，後來「嫌疑人」A男來警所投案，他自稱是計程車司機，不小心載到同業B男曖昧的B女，B男才會報案，他直接把B男、B女都拉進警所，證明自己清白，確認三人都沒有要提告後，才解除這件烏龍「擄人」案。

警方接獲這件擄人案後很緊張，兵分兩路逮人，在所警員一邊回報A男的車輛行蹤，線上警員則開著巡邏車尾隨在A車後，一路追了10多公里，跨越三個行政區，車牌辨識卻消失了，當時警方判斷A車可能上了高速路公路，所以車牌辨識系統才失效，正當警方洩氣時，A男卻開著車來「投案」。

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原來，A男載完B女，同樣是計程車司機的B男就找上他，詢問B女的狀況，他覺得滿頭問號，B男才向A男解釋，排班時發現B女坐上A男的車，通常B女都是叫B男的車來載她，加上B女的手機不通，B男實在太擔心B女了，懷疑B女遭遇不測，所以才報案。

A男一聽到自己載客人被誤會成擄人，當場翻臉，立刻拉著B男到警所說明，B男則不好意思向警方指出是誤會，警方為慎重起見，請B男也通知B女過來說明，查看B女身上沒有外傷，而且供訴是自願坐上A男的車，確認三人都沒有提告後，才解除這場烏龍「擄人」案。

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