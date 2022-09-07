被控替林義傑出謀畫策 前檢察官：全力爭取清白

極地超級馬拉松好手林義傑，涉入包攬取締盜版影片業務被起訴，被控替他出謀畫策的鄭姓律師今在臉書PO文表示會全力爭取清白，圖為林義傑。（資料照）

2022/09/07 18:50

〔記者王定傳／新北報導〕極地超級馬拉松好手林義傑被控與曾是檢察官的鄭姓律師合作，涉嫌由鄭出謀畫策，向影視公司包攬取締盜版影片業務，台北地檢署昨依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪嫌起訴2人並請求從重量刑；對此，鄭姓律師今日在臉書發文表示，自己會全力以赴、爭取清白。

鄭姓律師在臉書發文說，林義傑是他的客戶，他受林委託評估「專屬授權」的適法性，本於法律確信認定合法，並在其後接受委託，從事相關律師職務，也收取合理報酬（按時計費，並非媒體所稱「抽佣2成」），過程中他一再叮嚀林義傑，絕不可「放餌釣魚」，也獲得百分之百的保證，如今從起訴事證看來，林所言不假。

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另外，對於檢方認為他寫陳情信檢舉承辦員警，鄭回應說，他確實曾受林委託發函陳情相關員警，原因是部分員警涉查詢林義傑的個資。

至於檢方指控林、鄭等人所為癱瘓警局，鄭則表示，有員警因不願受理侵權告訴案件，大量將案件移轉至真相公司設址地的信義分局，這才是造成「癱瘓警察機關」的真正原因，本來真相公司的作法，是依照蒐證所獲的IP所在縣市，平均將案件往各地警局或地檢署遞送，不料多處警局承辦人旋即「推案」至台北市政府警察局，造成案件塞爆信義分局，這豈能歸責於提告人？

鄭最後說：「認識我的你們，應該都會相信我的清白，我很好…因為我知道自己始終端正」、「在法院的這一仗，我會全力以赴，爭取清白，也相信司法系統法眼明察，終究會將濫權起訴的檢察官公諸於世」。

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