莽漢推倒百年古蹟「湖心亭」大門 代價18萬

洪金寶宣稱想入內看風景，門卻很難打開，遂強行推倒大門。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/07 17:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子洪金寶，今年4月27日清晨，跑到台中公園古蹟湖心亭，將大門推倒，毀損門框與玻璃，聲音驚動打掃的阿伯報警，他承認推倒大門，理由是他想進入湖心亭欣賞風景，門卻很難開，他於是用蠻力直接推倒門，台中地院認為他恣意破壞法定古蹟，使古蹟所彰顯的文化歷史價值受侵害，依「毀損古蹟之一部罪」判刑6月，可易科罰金18萬元與上訴。

判決書與起訴書指出，湖心亭大門每天上午6時、7時左右，由中市政府委託的廠商開門，深夜再由中市警局二分局的公園派出所員警關門，平時並未上鎖，但此門是百年古蹟湖心亭的一部份，為老式的軌道門，打開關閉有技巧，洪男打不開門，乾脆「來硬的」，門被他用蠻力推倒時，玻璃應聲而破，附近打掃的陳姓阿伯趕緊報警。

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洪男坦承破壞大門，他宣稱理由想進入亭內看風景，但門卻很難開，他用蠻力直接推倒門；另外，他犯下此案之前，今年3月20日清晨，行經中市一處TTV，隨手盜取張姓男子的皮包，張男報警後，警方同日查獲洪男，查扣被竊皮包與200元花剩的現金。

刑法規定，一般的毀損罪，可判處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，但如果是破壞毀損古蹟，依文化資產保存法第103條規定，可處6月以上、5年以下徒刑，得併科50萬元以上、2000萬元以下的罰金，後者罰責遠高前者。

台中地院認為，洪男竊盜犯行，欠缺法治觀念；恣意破壞法定古蹟，使古蹟所彰顯之文化歷史價值遭受侵害，但他犯後承認犯行，態度尚可，台中市文化資產處又不提出告訴，據此依竊盜罪判處拘役30日，「毀損古蹟之一部罪」則判刑6月，皆可易科罰金，各約3萬、18萬元，合計約21萬元，可上訴。

台中公園湖心亭（又名池亭）是建立於日治時代明治41年（西元1908年）10月，目的是慶祝縱貫鐵路全線通車典禮，給來台主持通車典禮的日本閑院宮載仁親王休憩、觀看表演，建築形式是是台灣早期「擬洋風建築」概念下的著名建築，屬於融合日式典雅及西式穩建的建築，二次戰後改名「湖心亭」，是中市的重要標誌，台中市政府的「府徽」，更是以此亭為概念。

台中地院認為洪金寶恣意破壞法定古蹟，判處徒刑6月，可易科罰金約18萬元。（記者張瑞楨翻攝）

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