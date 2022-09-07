母女搭公車緊急煞車受傷求償 婦未緊抓扶手少賠40萬

高等法院民事庭大廈。（記者楊國文攝）

2022/09/07 13:25

〔記者楊國文／台北報導〕胡姓婦人帶著17歲女兒搭乘由張姓男子駕駛的大都會客運公車時，因緊急煞車力道過大，使得胡婦腹部撞擊金屬投錢箱，遭撞成氣血胸、多處骨折，及女兒因撞擊擋風玻璃，導致頭部腦震盪等傷害，憤而提告求償，高等法院認為，除胡婦未緊抓扶手須負起1成疏失責任外，其餘均為張姓司機過失責任，判大都會客運、張男應連帶賠償胡婦130萬多元、女兒7萬7千多元，胡婦部份，二審比一審少40萬元。還可上訴。

胡婦和女兒提告主張，2019年2月7日下午，她們搭乘張男駕駛大都會客運內湖幹線公車，沿北市中山區中山北路由南向北行駛中山橋上，張男因未注意車前狀況，竟突然緊急煞車，導致她的左腹撞擊車內的金屬投錢箱，受有創傷性氣血胸、多處骨折，女兒因撞擊當風玻璃，導致頭部鈍挫傷、腦震盪等傷害。

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胡婦認為因張男過失造成她們母女受傷，她因傷重還被鑑定勞動能力減損2成6，且必須聘請看護，大都會客運則是張男的僱主，依民法第188條規定，應與張男負起連帶賠償責任，訴請大都會客運、張男應連帶賠償胡婦546萬多元、女其女兒25萬多元。

大都會客運指稱，案發時胡婦未緊抓扶手，也有過失，應負擔7成過失責任，此外，診所證明書認為胡婦只要專人看護6個月即可，因此請求超過6個月的看護費用為沒有理由；至於此事故是因為胡婦未緊抓扶手引起，其精神慰撫金應以10萬元為適當。胡婦女女兒的部份，則自2019年4月即無就診紀錄，而且她恢復情況良好，求償金額過高。張男則於案發後辭職。

一審審理認為，因張男緊急煞車的力道很大，縱使胡婦和女均以雙手緊握扶手，以通常女性的肌力、握力仍難以完全抵銷緊急煞車的力道，無法認定胡婦和女兒對此事故有過失責任，判大都會和張男應連帶賠償胡婦130萬7969元、她的女兒9萬7045元。

高等法院經勘驗車內監視器畫面認為，因張男突然緊急煞車的力道大之故，車內多位乘客均不支跌倒，胡婦雖雙手井緊抓扶手，但她的過失責任僅有1成，張男的過失高達9成，此外，考量胡婦有多處受傷，勞動能力減損等傷害，大都會和張男應連帶賠償精神慰撫金為80萬元屬適當，綜合計算後，判應連帶賠償胡婦130萬7969元。

胡婦的女兒部份，高院認為，並無她未緊抓扶手的證據，判決大都會客運和張男應連帶賠償7萬7045元。

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