小六生嬉鬧追撞破頭！父母求償21萬鬧上法院 二審判決出爐

小六生拿手電桶照同學眼睛嬉鬧撞破頭，法官認為兩個小孩都有過失之責，但追人的孩子要多付10%責任。手電筒示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/09/07 13:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某國小六年級學童小明（化名）和小華（化名），下課時拿手電筒照眼睛，還在走廊追逐奔跑，小明不慎撞破頭，媽媽心疼，要小華和他爸媽連帶賠21萬餘元，一審判小華家要賠4萬餘元，二審法官認為兩個小朋友都有責任，改判小華家要賠2萬餘元。

判決指出，2020年3月17日上午10點多，小明和小華下課時在走廊玩，小明拿出一把手電筒照小華的眼睛，小華不理他，小明見小華沒反應，上前拍了他一下，小華於是開始追著小明跑，小明為了閃躲，不慎撞到牆壁，害自己的頭部流血受傷。

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老師得知此事後，趕緊通知雙方家長到校，小明的媽媽很不爽，除了要小華爸媽賠1萬多元的醫藥費外，還要賠償20萬元精神慰撫金，小華爸媽同意賠醫藥費，但認為還要賠精神慰撫金沒有道理，雙方協調不成鬧上法院。

高雄簡易庭審理時，法官認為，小華和小明都已經是小學6年級的學生，且是同班同學無何深仇大恨，依他們受教育智識程度，可預知在走廊奔跑時，有可能跌倒或撞到其他人、牆壁、樑柱等，因此認定小華有過失之責，因此依損害損度及雙方財力，判小華和爸媽應賠4萬餘元。

雙方家長都不滿意判決結果上訴，高雄地院審理時，法官認為，依事件發生過程來看，小明和小華應各自負擔40%、60%的過失責任，而且原審法官判決金額適當，扣掉小明應負的責任，判小華家應賠2萬4千餘元，全案定讞。

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