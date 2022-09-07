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    員警若要配槍 方仰寧：只要無精神問題 分局長同意即可

    南市警察局長方仰寧表示，如果員警要配槍，只要沒有精神問題，分局長同意即可。（記者蔡文居攝）

    南市警察局長方仰寧表示，如果員警要配槍，只要沒有精神問題，分局長同意即可。（記者蔡文居攝）

    2022/09/07 12:43

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市殺警案發生後，引起各界關切警方執勤安全問題。台南市警察局長方仰寧今天在議會答詢表示，警方的勤務多變，充滿高度不確定性，如果員警要配槍，只要沒有精神問題，分局長同意即可。

    另外，對於市長黃偉哲已允諾提撥5000萬元改善裝備，以提升員警執勤安全。方仰寧表示，未來將落實每部巡邏車出去都有一把以上的電擊槍，供同仁機動使用。至於購買相關裝備，也會由基層員警來參與，以符合員警的使用需求。

    市議員黃麗招今天總質詢，闗切基層員警的裝備是否足夠及符合執勤所需？目前南市有多少支電擊槍？

    方仰寧表示，目前南市有311支電擊槍，各派出所依人數，配備1至3支以上的電擊槍。未來將落實每部巡邏車出去都有一把以上的電擊槍，隨時可使用，因為電擊槍不適合配戴在身上，但要備而不用，如果巡邏車遇到狀況，隨時可拿出來使用，以符合基層的期待。

    方仰寧表示，目前因坊間電擊槍廠牌種類多、為避免自行標購而出現不同品牌產品，因此將由警政署統一來採購。此外，光有裝備也沒用，一定要會使用，訓練彈也要多買，讓同仁敢使用、會操作才是目前要解決的。

    方仰寧說，警方勤務多變，充滿高度不確定性，像交通警察執勤時遇到民眾報案，連小偷、搶犯都要制伏，因此勤務是滾動的，如果員警要配槍，只要沒有精神問題，員警要領槍都支持，這由分局長同意即可。

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