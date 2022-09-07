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    夫妻都O型卻生出A型女兒？他告醫院求償卻敗訴

    高雄一對夫妻因女兒血型問題鬧到離婚。（情境照）

    高雄一對夫妻因女兒血型問題鬧到離婚。（情境照）

    2022/09/07 11:49

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子和中國籍妻子王女血型都是O型，兩人生下的2個女兒也是O型，結果老三出生，卻驗出A型，黃男直覺老婆外遇，吵了6年後離婚，直到女兒13歲，黃男才發現是醫院檢驗出包，把女兒的血型驗錯；黃男憤向醫院求償55萬，但法官認為，黃男早就「誤會」女兒非他親生，而且社會上只會譴責出軌的一方，因此認定黃男權益未受損，判他敗訴。

    判決指出，黃男和王女於1997年結婚，先後生下2個女兒，王女後來回中國工作，並在中國懷了第三胎；2008年4月，王女在高雄某醫院產下3女兒，女兒剛滿月，就被黃男的岳母帶去中國撫養，直到13歲才回台念書。

    小女兒回台念書時，黃男幫她辦身分證明文件，到醫院申請出生證明時，驚見女兒的血型是A型，由於黃男和王女都是O型，不可能生出A型的小孩，因此他懷疑王女出軌，除了和王女離婚外，更向法院聲請確認子女關係不存在訴訟。

    結果，法院審理親子訴訟時，黃男做DNA檢測，確認小女兒是他的孩子，王女並沒有出軌，黃男認為，都是醫院檢驗報告烏龍，害他得花錢找律師寫訴狀打親子訴訟官司，還害自己跟老婆離婚，認為己身權益受損，向醫院求償55萬元。

    高雄地院審理時，醫院辯稱，黃男的小女兒出生時雖然檢驗出A型血，但同日複驗時，就驗出O型血，並當場把驗血結果告知王女；不過當時醫院採用紙本病歷系統，後來系統更換為電腦時，因未修改血型才會造成誤會。

    法官查出，黃男在2014年就跟王女離婚，但直到2021年才向法院提出親子訴訟，顯見黃男早就跟王女感情不睦，且黃男審理中也坦承，王女一直在中國工作，他早就懷疑小女兒不是他親生的；雖然檢測後確認小女兒是他的骨肉，但即使王妻外遇懷孕，王男也沒有替人養小孩，黃男主張自己名譽權遭受侵害，但社會上只會譴責出軌的一方，黃男自認權益受損與醫院無關，難認有理由向醫院求償，因此判他敗訴，可上訴。

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