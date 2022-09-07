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    首頁　>　社會

    台中男騎士載迷途阿嬤返家 騎12公里找不到路嚇到趕緊報案

    龍井分駐所員警見阿嬤身體不適，先提供食物及飲水，並立即通知119救護人員協助就醫，所幸家屬有報案協尋，後續阿嬤經醫院初步治療後無大礙，由家屬帶返家照護。（記者林旻臻翻攝）

    龍井分駐所員警見阿嬤身體不適，先提供食物及飲水，並立即通知119救護人員協助就醫，所幸家屬有報案協尋，後續阿嬤經醫院初步治療後無大礙，由家屬帶返家照護。（記者林旻臻翻攝）

    2022/09/07 09:09

    〔記者林旻臻／台中報導〕一名6旬黃姓阿嬤和家人從北部到台中旅遊，早上從西屯區下榻飯店獨自外出散步時，疑似失智而迷路，下午3點多在離飯店約6公里外的南屯區某處路口，遇到騎乘大型重機的郭姓男子，聽到阿嬤說家住在附近，就熱心地讓阿嬤搭便車，但阿嬤報路卻越報越遠，郭男一直騎不到目的地，發現竟騎到遠至12公里外的龍井區，嚇得趕緊找附近派出所協助，結束8小時迷途驚魂記。

    龍井分駐所員警見阿嬤身體不適，先提供食物及飲水，並立即通知119救護人員協助就醫。經詢問後，阿嬤只記得名字，其他事情全都不記得，員警再利用警政系統查詢，發現同名同姓的人太多位，所幸阿嬤家屬有報案協尋，警方立即連繫家屬，後續阿嬤經醫院初步治療後無大礙，並由家屬帶返家照護。

    阿嬤的家屬表示，全家吃完早餐後，阿嬤表示要外出散步，沒想到就沒再回飯店，家屬在附近遍尋不著阿嬤，心急如焚前往報案，接到員警通知才得知阿嬤竟然長途跋涉6公里來到南屯區，若非員警和郭男及時協助，後果恐不堪想像。

    烏日警分局呼籲，家中如有失智及記憶衰退的長輩，建議在其身上配戴可識別身分之名牌或飾品，預防長者走失事件的發生，並可隨時向警方報案協尋，攜帶長者最近生活照片及告知當時穿著、特徵、慣用語言、攜帶物品等等，讓警方能迅速查察協尋。

    台中郭姓騎士好心想載迷路的黃姓阿嬤回家，卻越騎越遠，見事態不對趕緊報案。（記者林旻臻翻攝）

    台中郭姓騎士好心想載迷路的黃姓阿嬤回家，卻越騎越遠，見事態不對趕緊報案。（記者林旻臻翻攝）

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