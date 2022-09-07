潛入民宅偷釣竿被屋主父子壓制 竟辯稱「被推進來的」還攜毒

蕭姓男子潛入民宅偷釣竿遭屋主父子合力壓制報警，竟辯稱「被推進來的」，身上還攜帶毒品。（民眾提供）

2022/09/07 08:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄蕭姓男子（44歲）才因涉嫌機車竊盜案被警方查獲送辦，又趁深夜潛入民宅，翻找財物時驚動屋主父子查看，聽聞腳步聲的蕭男趕緊躲到廁所，仍被發現，一番拉扯後，被屋主父子合力壓制在地報警，警方獲報處理，男子竟辯「我是被推進來的」，否認潛入他人住宅，讓員警哭笑不得，進一步搜身查獲0.23公克安非他命，將他移送法辦。

鼓山分局今指出，警員官彥甫、曾子嘉於前夜獲報，指河邊街有小偷侵入民宅，員警到場發現無故侵入他人住宅的蕭男，已經被屋主父子壓制在地，員警立即將他上銬搜身，以確保安全。

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屋主兒子表示家裡有安裝警報器，正要入睡時，突然聽到樓下倉庫傳出聲響，立即與父母下樓查看，只見倉庫裡被人翻箱倒櫃，一片狼藉，四處查看未見竊嫌在場，懷疑他聞聲躲進廁所內，父子合力將廁所門打開，躲在裡面的蕭男自知無處可藏，揹起得手的兩把釣竿奮力一搏往外衝出，被父子合力壓制在地。

員警將蕭男帶返所後再次搜身，又在他左邊口袋搜出一包白色粉末，經檢測確認二級毒品安非他命，重約0.23公克，全案依竊盜及毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

據了解，44歲的蕭姓男子身型壯碩，平日打零工維生、居無定所，日前才在光天化日下竊取機車遭警送辦，卻仍然不思改進，摸黑進郭姓義警父子家行竊，被2人合力壓制；分局長蔡鴻文提醒若遇宵小侵入住宅，為確保安全應立即通知警方到場處置，避免歹徒隨身攜帶攻擊武器造成自身傷害。

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