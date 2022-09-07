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    首頁　>　社會

    連千毅涉NFT詐騙 檢方諭令20萬元交保

    直播主連千毅被控發行的NFT（非同質化代幣）涉及詐騙，昨（6）日晚間被警方依詐欺等罪嫌移送複訊，新北地檢署今（7）日凌晨諭令20萬元交保。（記者邱俊福攝）

    直播主連千毅被控發行的NFT（非同質化代幣）涉及詐騙，昨（6）日晚間被警方依詐欺等罪嫌移送複訊，新北地檢署今（7）日凌晨諭令20萬元交保。（記者邱俊福攝）

    2022/09/07 01:25

    〔記者王定傳／新北報導〕有「直播拍賣天王」稱號的直播主連千毅被控發行的NFT（非同質化代幣）涉及詐騙，警方昨（6）日逮捕連等4人，晚間依詐欺等罪嫌移送檢方複訊，新北地檢署複訊後今（7）日凌晨諭令連千毅20萬元交保，其他3人5萬至10萬元交保。

    警方調查，NFT為區塊鏈新興商品，該集團發行後，透過連千毅的知名度，直播以「今天一克拉GIA國際證書、霸王鑽戒，市值36萬元，只要6張NFT就能更換，再送蘋果I13一隻，顏色任選，只有十位」等，進行誇大、渲染，甚至還有可跟連千毅同台直播作為附加價值。

    直播主Mini蝶等5名被害人，共購買22張，每張2萬8000元，但事後認為沒有拿到等值商品與未能和連千毅同台直播，今年5月5日向刑事局指控該集團沒有履約，涉及詐欺，同時並向網紅「勾起你心中的惡」檢舉，為此「勾起你心中的惡」質疑連千毅發行的NFT有詐騙、割韭菜的嫌疑，兩人數度隔空嗆聲。

    警方經長時間跟監蒐證後，昨兵分多路，在台北市、新北市逮捕連千毅及楊姓發行人、楊姓掛名負責人與徐姓客服員工等4人到案，並查扣手機、電腦、存摺、提款卡、GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支、「著作權及肖像權使用同意書」與籌設發行NFT等相關文件資料。

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