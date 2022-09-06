「阿姆 我轉來ㄟ」粗工客死他鄉12年 秋節前警助落葉歸根

新北警板橋分局尋人高手王閔南（左）秋節前，協助離家12年的無名屍阿彬與老母親團圓，善願愛心協會協助免費公益殮葬，板橋分局長許芳毅（右2）慰問家屬。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/06 22:49

〔記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導〕客家籍張姓男子（阿彬）2012年與父親吵架後，離開新北市鶯歌住處後失蹤，年邁老母親與罹癌次子相依為命，仍不時掛念師失蹤的阿彬，新北警板橋分局尋人高手王閔南依長年尋人經驗過濾後，研判中壢廢棄游泳池畔一具無名屍極為可能就是阿彬，採集母親、胞弟唾液，確認就是阿彬，張母與次子無力喪葬，警方轉介善願愛心協會，讓阿彬落葉歸根，在中秋前與母親團圓。

新北警板橋分局尋人高手王閔南今年5月重新過濾舊案資料，利用地緣關係比對過濾無名屍資料，認為2012年間於桃園縣中壢市游泳路一處廢棄泳旁的無名骨駭，可能就是同年於新北市鶯歌分駐所報案失蹤的張男，通知張母、胞弟採唾液檢體比對後，確認就是在2010年間，因工作與父親嚴重爭執後，賭氣離家失蹤的43歲張男阿彬。

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80歲的張母得知尋獲阿彬，卻憂喜參半，年邁張母從年經打零工至今，無法工作，還要照顧罹癌的阿彬胞弟，根本無力殮葬，尋人高手王閔南將個案轉介給中華民國善願愛心協會，提供公益殯葬，而阿彬母親也在起掘大體前一晚，夢到阿彬以客家話呼喚阿姆（mei，客家話媽媽），告知我是阿彬，我要回家了，隔天目睹阿彬起掘團圓，不禁老淚縱橫。

善願愛心協會6位志工在會長郭志祥、執行長吳倪冬月帶領下，到收埋阿彬的中壢第五公墓起掘阿彬骨骸，也在殯儀館舉辦告別式，尊嚴送阿彬最後一程，善願志工得知張母困窘，集資發給4萬6000元扶助及慰問金，志工們甚至集資購買3萬元花蓮富里公塔，讓阿彬魂歸故里，與家族成員相伴。

阿彬的老母親、家屬不斷感謝，詢問以後該如何報答，郭志祥、吳倪冬月與志工們告知家人「只要你們好好過日子，就是對我們最大的回報」，讓阿彬老母親、弟弟都不禁哽咽。

新北警板橋分局尋人高手王閔南（左）秋節前，協助離家12年的無名屍阿彬與老母親團圓，善願愛心協會協助免費公益殮葬，板橋分局長許芳毅（右2）慰問家屬。（記者吳仁捷翻攝）

新北警板橋分局尋人高手王閔南秋節前，協助離家12年的無名屍阿彬與老母親團圓，善願愛心協會會長郭志祥（左）、執行長吳倪冬月（右）與志工合力協助免費公益殮葬，起掘阿彬骨骸、替他舉辦告別式、致贈扶助、慰問金給家屬，有尊嚴地送他最後一程，魂歸故里。（記者吳仁捷翻攝）

新北警板橋分局尋人高手王閔南秋節前，協助離家12年的無名屍阿彬與老母親團圓，善願愛心協會會長郭志祥、執行長吳倪冬月與志工合力協助免費公益殮葬，起掘阿彬骨骸、替他舉辦告別式、致贈扶助、慰問金給家屬，有尊嚴地送他最後一程，魂歸故里。（記者吳仁捷翻攝）

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