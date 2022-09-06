關公為殉職警提振士氣 拘票倒數12小時逮到治平案主嫌

南市警二分局內供奉的關公，是分局官警的信仰支柱，除了會定時點香，也有專屬茶杯。（記者王捷攝）

2022/09/06 19:19

〔記者王捷／台南報導〕台南警二分局2位員警殉職重創警界士氣，在治喪期間警政署還有掃黑績效評比，二分局握有全台南唯一的治平案，分局想以破案成果提振士氣，但行動時主嫌卻逃亡到台中，拘票時效還快過了，警方向供奉在分局內關公祈求，希望喪禮與案件都能順利，結果在拘票倒數12小時峰迴路轉，抓到了治平案主嫌。

警政署掃黑評比，只有二分局的案件最有機會，在殺警案後，二分局也想藉此提振士氣，專案小組蒐集相關證據，在8月31日獲得台南地院核發的拘票與搜索票，時效是三天，但是在行動前一天，警方鎖定的主嫌突然逃跑，雖然抓到10多名黨羽，但是沒有主嫌無法成案，警方必須要在時效內抓到人。

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據了解，該主嫌在地方平常聚集一票人賭博、詐騙以及暴力討債，曾經開設一間檳榔攤，被警方監控一段時間，原本警方打算在請到拘票前設法將他逮捕，但為了合乎刑訴法程序，在取到票前只能盯哨，豈料主嫌在這時候逃亡，沿路還更換車輛、丟棄手機。

本月1日，專案小組向分局回報搜捕落空，只知道主嫌逃往中部地區，治平案將功虧一簣，要找出主嫌要花更多時間，但是警方請到的拘票只有3天時效，讓原本是台南評比希望的二分局面臨挫折，警官得知消息後，向分局內的關公點香祈求，希望兩位殉職警員的喪禮能順利，也希望這件案子能順利破案。

警二分局是台南唯一供奉關公的分局，這尊神像在分局已超過十年，每當有大事發生，關公是警員的信仰支柱，由於該分局人事流動高，已經沒人記得關公是從哪裡來，但是在警官祈求後，在拘票時效到數前，專案小組傳來好消息，趕在兩位警員公祭前破案。

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