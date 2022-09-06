北市問路性侵惡狼連犯多案 檢方今聲押

北市問路惡狼連犯多案 檢方聲押。（資料照）

2022/09/06 18:40

〔記者王定傳／台北報導〕北市松山區民生社區昨凌晨發生的街頭問路性侵案，警方循線逮捕20歲蔡姓男子，發現有身心障礙的蔡男從去年至今連續犯案，從單純在女廁窺視、偷拍，到強制猥褻，至今犯下性侵，警詢後將蔡嫌移送台北地檢署，並以他有反覆實施之虞，建請檢方向法院聲請羈押，北檢下午複訊後向台北地院聲請羈押蔡嫌。

警方調查，蔡男目前跟母親相依為命，蔡母對於兒子一再犯案，非常困擾與無奈。去年開始，蔡男在內湖區涉有幾件在女廁窺視女子如廁，被依社維法送辦裁罰，去年2月23日在一家大賣場與運動中心女廁，因涉偷拍被依妨害秘密罪嫌送辦，9月26日則在內湖運動中心女廁偷拍女子如廁與強制猥褻被送辦。

請繼續往下閱讀...

今年4月8日，蔡男於內湖捷運葫洲站女廁偷拍女子如廁，再被依妨害秘密罪嫌送辦。之後，蔡男犯案地點轉到北市松山區，6月7日在小巨蛋捷運站女廁窺視女性被害人如廁，還翻越隔板後撲倒用手強行猥褻，同月17日，又帶一名女性友人前往木柵公園，帶入男廁上下其手猥褻得逞。

昨清晨則是假裝問路，一路尾隨女子到民生社區新東街附近，強押用手性侵得逞後離去，不僅一再犯案，且手法也逐漸變得愈趨大膽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法