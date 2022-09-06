涉幫林義傑出謀畫策 前檢察官被起訴求處重刑

極地超級馬拉松好手林義傑。（資料照）

2022/09/06 17:19

〔記者王定傳／台北報導〕極地超級馬拉松好手林義傑（林瀚駩）成立真相智財顧問公司，涉嫌與一名現為律師的鄭姓前檢察官等合作，由鄭出謀畫策向威視電影等業者包攬取締盜版影片業務，向網友提告後談和解分拆報酬，提告937案、和解25案，不法所得金額90萬元；台北地檢署今起訴林、鄭等6人，並斥責林義傑以企業化方式經營訴訟業務，耗費檢警偵查量能、危害鉅大，鄭男出謀畫策、濫用專業知識，均請求從重量刑。

檢方調查，林義傑在就讀政治大學法律研究所在職專班之際，獲知司法實務上有人以影視公司委託他人使用BT他人分享軟體參與上傳下載以取得IP，提告後要求支付高額和解金，獲利頗豐，竟起意模仿，在諮詢鄭男後，由鄭為其畫策，計畫取得影視公司專屬授權，再以專屬授權人名義提告，從事訴訟業務。

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檢方調查，林義傑並邀約政大學長、徐姓會計師加入創業行列，並製作簡報，向威視公司及甲上娛樂公司遊說授權查緝盜版，並稱成本均由他們負擔，影視公司無需支付任何費用，就可獲得豐厚回報。

檢方調查，去年間，威視公司及甲上公司陸續授權林義傑等人取締「金牌特務」、「倒數反擊」、「角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友」、「疾凍救援」等18部盜版影片。

檢方調查，林俊傑再請開設科技公司的許姓男子及邱姓員工負責科技蒐證，但許男發現盜版影片的網站都在中國，無從查獲散播影片種子者，竟涉嫌利用P2P上傳同時下載特性，跟著一起上傳與下載影片，等下載完成後即下線重新上線，營造他人上網才上線蒐證，每日取得數10組至上百組IP，再與鄭男等3名律師合作，由律師撰寫告訴狀、遞狀及洽談和解事宜，3名律師受理共937件，和解共25件，不法所得90萬元。

檢方指出，林義傑等人以企業方式經營訴訟業務，提告近千件，嚴重妨害警察機關偵查量能、公務運作及耗費檢察機關偵查量能，所得利益雖小，但危害甚鉅，請從重量刑；鄭姓律師為林義傑出謀畫策，並幫忙撰寫訴狀、遞狀、和解等事宜，若員警稍有遲疑或要求派員協助調查、移轉管轄，就寫陳情信向各警局督察室檢舉承辦員警，濫用國家司法制度及專業知識，亦請從重量刑。

林義傑6月8日交保後受訪。（資料照，記者錢利忠攝）

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