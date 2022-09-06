台南七股捕撈文蛤觸電火燒車3死沒安全設施 雇主慘了

台南七股區三股3名文蛤採收工人今晨因貨車吊臂吊掛文蛤採收機時碰觸高壓電線造成火燒車意外喪命現場。（記者楊金城攝）

2022/09/06 14:23

〔記者楊金城、王涵平/台南報導〕台南七股區3名文蛤採收工人今晨因貨車吊臂吊掛文蛤採收機時碰觸高壓電線造成火燒車意外喪命，貨車吊掛時疑未接地線安全裝置；當地文蛤養殖戶說，吊掛文蛤機一般都在空曠文蛤池，時間短暫，一旁少有高壓電線，吊掛文蛤機幾乎沒在申請，今天事發地點在南38線還有6600伏特高壓電，吊臂碰觸電纜真的是「歹運」。

台南市勞工局長王鑫基表示，對於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事移動式起重機作業時，應保持界線距離並設置護圍。且移動式起重機需確認吊掛作業是否符合安全條件，如移動式起重機之作業方法、吊掛方法及運搬路徑，避免吊掛作業時發生感電。對於本案將啟動職災勞工個案主動服務計畫，協助罹災者家屬，並要求雇主依勞動基準法第59條給予相關補償。

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南市職安健康處處長李炫昌表示，本案已勒令現場停工，依法將雇主移送司法偵辦，違反職業安全衛生法之設施部分將處最高罰鍰30萬元，其餘相關違反法規部分，一律嚴格查處，並分別依規定祭出重罰。

這處文蛤池今晨6點56分發生貨車吊臂碰觸6600伏特高壓電線，瞬間造成火燒車，導致黃俊達（26歲）、黃崇瑋（23歲）兄弟檔和46歲吳明忠3名文蛤採收工被燒成焦屍。

死者黃姓兄弟檔的52歲父親黃榮輝說，吊臂碰觸高壓電線時啪的一聲巨響，他趕緊放開扶在採收機的雙手，往後倒在草叢中，但他的2個兒子和吳明忠被電擊後都立即倒在貨車和文蛤採收機中間，隨後被大火吞噬，他想用木棒撥開吊臂但未成功。

黃榮輝說，觸電後，貨車輪子起火燃燒；他悲傷的說，兩個兒子都很打拚認真；遺體移送時他向兒子說：「好好走」。

七股消防分隊說，貨車上載有柴油，為火勢助燃，火勢猛烈。

文蛤養殖戶說，七股當地至少10組專業文蛤採收工，有的有用貨車吊掛文蛤機，有的用人力搬運文蛤機，幾乎沒人設吊掛安全設施，這次歹運遇到。

採收文蛤張姓雇主。（記者楊金城攝）

台電示範高壓電線高空作業規範接地線。（記者楊金城攝）

現場唯一逃生的黃榮輝。（記者楊金城攝）

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