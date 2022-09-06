振奮！遭號誌桿砸成重傷的新手媽媽 轉至普通病房

彰基副院長周志中強調，婦人儘管下半身仍麻痺，醫院仍給予積極治療與復健，不會放棄任何希望。（記者湯世名翻攝）

2022/09/06 12:52

〔記者湯世名／彰化報導〕振奮！彰化縣員林市1名陳姓婦人遭倒塌的交通號誌桿砸成重傷，經彰化基督教醫院連日搶救，已由加護病房轉至普通病房，彰基副院長周志中強調，婦人雖然肋骨斷了幾根，所幸意識清楚、血壓穩定，能夠自己吃東西，儘管下半身仍麻痺，醫院仍給予積極治療與復健，不會放棄任何希望。

這支交通號誌燈桿2日疑本身鏽蝕，加上受到軒嵐諾颱風吹襲而倒塌，不偏不倚砸中等紅燈的陳姓女騎士，由於傷勢嚴重，身體多處骨折，肋骨斷好幾根，轉至彰基開刀，親屬還PO文懇請大家為這位小孩才出生不久的新手媽媽集氣，大批網友自動號召為這位婦人高喊「加油，一定要挺過去」，令人動容。

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彰基副院長周志中表示，陳姓婦人除頭部外傷，頸椎第5節受傷，肋骨右側6到9節、左側4到8節斷裂，有嚴重氣血胸，而脊椎第L1到5也有受傷，胸椎11到12節嚴重脫位，都可能會危害下半身神經的活動，造成下半身麻痺。

周志中說，經過全身電腦斷層檢傷後，陳婦有氣血胸、兩邊胸腔發厚，為了麻醉安全起見，等到她跡象穩定才能進開刀房，3日開刀過程順利、生命徵象良好、沒有發燒，在頸椎裝設固定板，但因為相當疼痛，目前給予麻醉止痛，而她的意識也清楚。昨天已經由加護病房轉出到普通病房，陳婦未來仰賴積極治療與復健，醫院不會放棄任何希望。

遭號誌桿砸成重傷的新手媽媽，已由加護病房轉至普通病房。（資料照）

這支號誌桿從基座斷裂砸傷1名騎機車停紅燈的婦人。（資料照）

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