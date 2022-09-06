為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    採文蛤誤觸高壓電釀3死 死裡逃生父親目睹2兒子燒成焦屍

    貨車吊臂碰觸高壓電線造成3名文蛤採收工人當場燒成焦屍。（讀者提供）

    貨車吊臂碰觸高壓電線造成3名文蛤採收工人當場燒成焦屍。（讀者提供）

    2022/09/06 11:36

    〔記者楊金城、王涵平／台南報導〕台南七股區3名文蛤採收工人今晨意外喪命，死者黃姓兄弟檔的52歲父親黃榮輝說，貨車吊臂碰觸電線時，啪的一聲巨響，他趕緊放開扶在採收機的雙手，往後倒在草叢中，但他的兩個兒子和吳明忠都立即倒在貨車和文蛤採收機中間被大火吞噬，他想用木棒撥開吊臂但未成，只能眼睜睜看著3人燒成焦屍。

    這處文蛤池今晨6點56分發生貨車吊臂碰觸6600伏特高壓電線，瞬間造成火燒車，導致黃俊達（26歲）、黃崇瑋（23歲）兄弟檔和46歲吳明忠3名文蛤採收工被燒成焦屍的憾事。

    張姓雇主雇用黃榮輝父子3人和吳明忠採收文蛤，並不在現場，他說，有幫他們投保意外險200萬。

    死裡逃生的黃榮輝說，文蛤採收工1天工資2000元，今天凌晨開始下文蛤池作業捕撈，近7點時捕撈完成，正進行貨車吊臂吊掛文蛤採收機，未料吊臂碰觸高壓電纜。

    黃榮輝說，長子黃俊達操作吊臂，在貨車與採收機中間小通道的最前面，吳明忠站中間，小兒子黃崇瑋站後面，他在採收機右側邊，吊臂碰觸高壓電線時，他跟著小兒子趕快放開扶著採收機的雙手，他倒向最外邊的草叢，但其他3人可能被電擊昏倒，倒在隨後大火中，他趕緊拿木棍要撥開吊臂，但也被高壓電吸住。

    死者黃姓兄弟檔的52歲父親黃榮輝還原事發過程。（記者楊金城攝）

    死者黃姓兄弟檔的52歲父親黃榮輝還原事發過程。（記者楊金城攝）

    張姓雇主並不在案發現場。（記者楊金城攝）

    張姓雇主並不在案發現場。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女童摸燈箱瞬間癱倒被電死 玩伴好奇一碰也倒地…
    2022/08/20 00:01

    女童摸燈箱瞬間癱倒被電死 玩伴好奇一碰也倒地…
    台鐵廠商施工疑吊臂誤觸高壓電 工人遭電擊腳掌焦黑送醫亡
    2022/08/18 20:28

    台鐵廠商施工疑吊臂誤觸高壓電 工人遭電擊腳掌焦黑送醫亡

    安全 ‧ 環保 ‧ 健康 建商採用新式建材正夯！
    逆轉！看守人偷接電、捕魚人被電死 更審改判水利會勝訴、免賠
    2022/08/16 12:18

    逆轉！看守人偷接電、捕魚人被電死 更審改判水利會勝訴、免賠
    插頭絕緣零件脫落！她鬼門關前走一遭 全靠「塑膠拖鞋」救命
    2022/08/04 14:46

    插頭絕緣零件脫落！她鬼門關前走一遭 全靠「塑膠拖鞋」救命

    零店面住家逐年遞減 純住宅身價高
    台北市工人裝冷氣疑觸電 當場無生命跡象送醫急救
    2022/07/11 18:22

    台北市工人裝冷氣疑觸電 當場無生命跡象送醫急救
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播