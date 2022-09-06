採文蛤誤觸高壓電釀3死 死裡逃生父親目睹2兒子燒成焦屍

貨車吊臂碰觸高壓電線造成3名文蛤採收工人當場燒成焦屍。（讀者提供）

2022/09/06 11:36

〔記者楊金城、王涵平／台南報導〕台南七股區3名文蛤採收工人今晨意外喪命，死者黃姓兄弟檔的52歲父親黃榮輝說，貨車吊臂碰觸電線時，啪的一聲巨響，他趕緊放開扶在採收機的雙手，往後倒在草叢中，但他的兩個兒子和吳明忠都立即倒在貨車和文蛤採收機中間被大火吞噬，他想用木棒撥開吊臂但未成，只能眼睜睜看著3人燒成焦屍。

這處文蛤池今晨6點56分發生貨車吊臂碰觸6600伏特高壓電線，瞬間造成火燒車，導致黃俊達（26歲）、黃崇瑋（23歲）兄弟檔和46歲吳明忠3名文蛤採收工被燒成焦屍的憾事。

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張姓雇主雇用黃榮輝父子3人和吳明忠採收文蛤，並不在現場，他說，有幫他們投保意外險200萬。

死裡逃生的黃榮輝說，文蛤採收工1天工資2000元，今天凌晨開始下文蛤池作業捕撈，近7點時捕撈完成，正進行貨車吊臂吊掛文蛤採收機，未料吊臂碰觸高壓電纜。

黃榮輝說，長子黃俊達操作吊臂，在貨車與採收機中間小通道的最前面，吳明忠站中間，小兒子黃崇瑋站後面，他在採收機右側邊，吊臂碰觸高壓電線時，他跟著小兒子趕快放開扶著採收機的雙手，他倒向最外邊的草叢，但其他3人可能被電擊昏倒，倒在隨後大火中，他趕緊拿木棍要撥開吊臂，但也被高壓電吸住。

死者黃姓兄弟檔的52歲父親黃榮輝還原事發過程。（記者楊金城攝）

張姓雇主並不在案發現場。（記者楊金城攝）

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