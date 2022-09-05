城隍爺夜衝後 「鄰居」武廟關公請到民權所「淨所」保佑員警

民權派出所副所長莊民誠下午前往祀典武廟，請回關聖帝君神像返回所內「淨所」。（記者王姝琇翻攝）

2022/09/05 19:33

〔記者王姝琇／台南報導〕南市民權派出所殉職員警凃明誠、曹瑞傑今天上午舉辦告別式，民權派出所副所長莊民誠下午特地前往祀典武廟，請回關聖帝君神像返回所內，象徵「淨所」也提振同仁信心，庇佑執勤平安，稍晚再將神像請回。廟方主委林培火表示，這不是首例，最著名就是大億麗緻酒店興建時，關公神尊就曾前往巡視「淨土」。

林培火表示，祀典武廟供奉多尊關公神像，有的鎮殿、有的建醮科儀出轎等各司其職，而這尊體積相較小的關公則是專門「出差」巡視；下午莊民誠副所長前來表達殉職員警告別式圓滿完成，希望可以請神尊回所內淨所，上香後稟告後即將神像請回。形式就如同當初大億麗緻酒店興建時，關公神尊特地請到西門路與和意路交叉口空地巡視，沒有停留鎮殿。

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林培火說，祀典武廟就在民權派出所旁邊，彼此當鄰居多年，這次發生不幸事件大家都很難過，所內提出需求廟方當然也義無反顧支持，關公象徵正氣之士能到民權所內巡視淨所，也能達到安定人心的目的，祈求神明保佑員警們執勤平安。

前晚北區縣城隍爺夜巡時首度夜衝民權派出所，引領凃明誠、曹瑞傑的魂魄回廟裡修行，莊民誠為免同事心中起疙瘩，聽從友人建議，決定請神「淨所」，向祀典武廟祈請關聖帝君步行到派出所，全所上下繞1圈祈福，過程約30分鐘。

莊民誠表示，告別式結束，等於事件告一段落，基層同事總是要重新振作，他才聽從同事的友人建議，「派出所出事，可請神明入所淨化」，才依照習俗請神，關鍵是讓基層同事心安，盼神明保佑同事未來執勤平安。

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