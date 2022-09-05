氣炸！ 「最美魚販」遭盜圖 貼文「賣魚丟人嗎？還有人要我嗎？」

「最美魚販」劉心語（阿澎），近日遭詐騙集團盜圖在臉書貼文徵友。（資料照）

2022/09/05 17:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕臉書「花壇人大小事」近日遭大量徵婚、徵友的美女圖片洗版，其中有「最美魚販」稱號的藝人劉心語（阿澎）也遭盜圖貼文，並寫著「賣魚為生真的很丟人嗎？還有人要我嗎？」等，不過劉心語是彰化人，當地民眾一眼就識破是假的，氣得回覆「小心詐騙」。

彰化多個臉書社團，包括「花壇人大小事」、「大城人大小事」、「員林人大小事」等近日遭情色大軍攻占，大剌剌張貼性交易或徵友訊息，並搭配美女巨乳照，或是盜用「大馬女神」林明禎、「最美女販」劉心語等藝人圖片，行徑大膽。

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其中盜圖林明禎的貼文寫著，「28歲還是單身，上一段感情結束三年了，想找個陪伴我的人，最好就是同居在一起，互相瞭解、可以接受私聊」等語，另外盜圖劉心語的貼文寫，「賣魚為生真的很丟人嗎，很多人嘲諷我是個賣魚妹，一輩子都嫁不出去，還有人要我嗎，誰要娶了我，不打我，對我好，洗衣做飯生兒子我樣樣會」的文，並貼出交友的line ID。

不過仔細一看貼文的帳號都是人頭帳號，甚至還有不同人重複貼文，有臉書社團民眾氣得留言「現在這個社團，突然出現很多美女要交友的，那些全部是詐騙，好手好腳的不工作，整天只想騙人，文章貼上，了無新意」，提醒民眾不要上當。

「都是詐騙！」警方表示，這些在社群平台張貼性交易跟徵友訊息全都是詐騙，若網友輕信加入line ID，等於掉入詐騙圈套中，而且這些IP位址都在境外，追查不易，網友勿輕信上當。

劉心語賣魚畫面被盜圖，並寫上不實徵友訊息，有眼尖民眾認出，怒罵詐騙。（翻攝臉書）

「大馬女神」林明禎也遭盜圖，並亂編故事徵友。（翻攝臉書）

該臉書遭情色大軍攻占，張貼不少美女巨乳照，要求性交易或徵友訊息。（翻攝臉書）

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