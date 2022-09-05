年底嘉義縣市基層選舉 反賄公約簽署率達88.38％

民進黨嘉義縣議長張明達（右）完成議員選舉登記後，響應「反賄選公約簽署」。（嘉義地檢署提供）

2022/09/05 13:34

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕年底地方公職人員選舉登記上週截止，嘉義地檢署推動「反賄選公約簽署」活動，統計嘉義市三合一選舉，登記184名參選人中，共180人參與簽署，嘉義縣五合一選舉1031名參選人中，共893人參與簽署活動，總計簽署率高達88.38％；檢方表示，參選人透過明確的行動宣示，代表對選民的承諾與社會的責任。

拚連任的民進黨嘉義縣長翁章梁、國民黨嘉義縣長參選人王育敏、尋求連任的國民黨嘉義市長黃敏惠、民進黨嘉義市長參選人李俊俋及民進黨嘉義縣議長張明達、無黨籍嘉義市議長莊豐安等人皆響應反賄選公約簽署，並在現場留下紀念性照片。

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本活動由嘉檢結合嘉義縣、市選舉委員會、嘉義縣、市政府等機關共同辦理，由嘉檢反賄選團隊向各參選人宣導反賄選重要性及賄選嚴重性，參選人亦紛紛表示認同乾淨參選理念，積極參與簽署活動，更有參選人於取得反賄選布條後，隨即將之懸掛於競選總部或拍照上傳個人臉書專頁響應反賄選活動。

檢方呼籲，不論是否簽署反賄選公約，每位參選人均應回到參選初衷，堅守正確的政治理念，也鼓勵民眾「選賢與能」，選出心中理想的參選人，同時提醒參選人賄選罪最重可處3年以上10年以下有期徒刑，併科新台幣1百萬元以上1千萬元以下罰金，勿以身試法，若違反者，將從嚴從速追訴，端正選風。

無黨籍嘉義市議長莊豐安（右）完成議員選舉登記後，響應「反賄選公約簽署」。（嘉義地檢署提供）

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