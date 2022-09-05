別盡信導航！一家4口開車從國姓到台中 變山區迷航驚魂

高雄市黃姓1家4口經國姓鄉要前往台中新社區旅遊，手機導航帶至偏僻山區產業道路，驚慌報案求助。（圖由埔里分局提供）

2022/09/05 14:08

〔記者佟振國／南投報導〕別盡信導航！高雄市黃姓女子一家4口，日前開車到南投縣旅遊，透過手機導航從國姓鄉要前往台中市新社區的景點，原本行駛省道台21線即可，卻被帶往長豐村狹窄崎嶇的中坑產業道路，迷失方向，甚至難以迴轉調頭，只好報警求助，埔里分局長流派出所員警獲報前往救援，與熱心村民協助將車輛調頭原路下山，才結束山區迷航驚魂。

警方表示，黃姓女子日前開車載雙親、姊姊從高雄到魚池日月潭旅遊，準備再轉往台中市新社區的景點遊玩，按一般的行車動線指南，由魚池經埔里、國姓，行駛省台21線過了國姓鄉長豐、長福村之後就是台中新社。

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但是黃女等4人行經長豐村，手機導航即顯示另1條山區產業道路，黃女不假思索根據導航開車，但車子開往偏僻山區，且路愈來愈狹窄崎嶇，幾乎只容1部車行駛，難以迴轉調頭，也不知身在何處，驚慌報案求助。

長流派出所員警葉建忠獲報後，安撫黃女不用緊張，並請黃女口述行經的地形及方向，再透過手機提供經緯座標及拍攝受困地點相片，研判黃女所在位置應該是長豐村中坑產業道路，順利找到黃女，與熱心村民合力協助車輛迴轉調頭，順利從原路下山脫困，結束山區迷航驚魂。

警方指出，許多民眾開車遇路況不熟時會依賴導航，但在設定時要特別留意相關條件選項，包括交通工具、是否最短捷徑等，都會影響導航的路線，若發現情況有異，勿再往前行駛，建議原路下山或進一步詢問確認，以免迷航受困。

長流派出所員警與熱心村民合力協助黃女將車輛迴轉調頭，原路下山結束迷航驚魂。（圖由埔里分局提供）

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