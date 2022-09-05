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    停家門口機車置物箱2600元被偷 車主怒守4天終於等到賊

    停家門口機車置物箱2600元被偷，車主（左）怒守4天終於等到賊錄影報警逮獲竊嫌（右）。（圖由民眾提供）

    停家門口機車置物箱2600元被偷，車主（左）怒守4天終於等到賊錄影報警逮獲竊嫌（右）。（圖由民眾提供）

    2022/09/05 13:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕吳姓男子放在機車置物箱的2600元被竊，一度以為放錯地方，經調住家附近監視器才知遇上賊，他決定不時從樓上拍錄樓下機車動靜，皇天不負有心人，4天後，終於讓他等到紀姓竊嫌（39歲），紀男企圖打開他的機車置物箱，空手離開被吳男報警，並追上將紀攔下怒責他，警方依被害人提供的影像偵辦。

    鼓山分局今指出，紀男因缺錢花用涉嫌於上月28日，行經內惟一帶尋找路邊機車隨機下手，竊走機車置物箱內現金2600元，車主吳男忘了錢放在置物箱，兩天後發現現金不翼而飛，還以為自己記錯放錢的地方，經調閱住家附近監視器畫面，才發現原來是遭小偷光顧，向內惟派出所報案，警方比對監視器畫面，依外觀、臉型，鎖定嫌犯為去年4月因犯下竊盜案遭逮的紀男。

    被害人吳男推測小偷得逞，很可能食髓知味再來，在樓上外牆裝監視器，有空就會守株待兔，盯著監視畫面希望逮到竊賊，果然等到第4天，竊嫌紀男再度光顧，到處扳拉機車置物箱，吳男拍下整個過程後，見小偷行竊未遂，可能會再尋找其犯案目標，他立刻報警並下樓騎機車追上去，協助警方抓人。

    警方迅速在鼓山區九如四路與逢甲路口攔下紀男，吳男也趕到見紀男死辯，他衝上怒痛「偷幾次了，要不要拿監視器給你看」，竊嫌嚇一跳，得知竊行過程被錄下，只好乖乖坦承，據了解，紀男隨機翻置物箱行竊，得手的2600元已花完，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

    停家門口機車置物箱2600元被偷，車主（左）怒守4天終於等到賊錄影報警逮獲竊嫌（右）。（圖由民眾提供）

    停家門口機車置物箱2600元被偷，車主（左）怒守4天終於等到賊錄影報警逮獲竊嫌（右）。（圖由民眾提供）

    停家門口機車置物箱2600元被偷，車主（左）怒守4天終於等到賊錄影報警逮獲竊嫌（右）。（圖由民眾提供）

    停家門口機車置物箱2600元被偷，車主（左）怒守4天終於等到賊錄影報警逮獲竊嫌（右）。（圖由民眾提供）

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