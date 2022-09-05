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    涉非法回填廢棄物弊案 嘉縣議員羅士洋：絕無施壓

    嘉義縣議員羅士洋發言。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣議員羅士洋發言。（記者林宜樟翻攝）

    2022/09/05 13:37

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕9月2日（上週五）嘉義地檢署偵辦「嘉義縣布袋鎮漁電共生農地非法回填廢棄物案」民進黨嘉義縣議員羅士洋疑涉入，住家遭搜索，他並未到案，透過律師向檢方表示本週將向檢方說明；今天嘉義縣議會開議，羅士洋在議場發言，表示此案他絕無施壓，只是拜託趕一下，結果卻受這種委屈，他將於明天向檢方報到說明案情。

    嘉縣議會從今天起至10月4日召開第19屆第8次定期會，今天上午進行議員報到、預備會議會等議程。羅士洋今天上午到議會報到，並登記發言。

    羅士洋說，他這3天瘦了3公斤，當議員6屆被搜查6次，這次最嚴重痛苦，因為這次完全是服務，絕對沒有施壓，只是拜託趕一下，結果卻受這種委屈。他表示害到布袋鎮長陳鳳梅，他這輩子難還，陳鳳梅很客氣，他到她家，打給電話給陳，指該案是建設課的，趕一下而已，卻受這種委屈。

    羅士洋說，他明天要報到出庭，向檢察官解釋清楚，也希望議員同事要當鄉鎮市長的要小心，公務人員一不小心就會卡到，也跟大家說抱歉。

    發言到後段時，羅士洋突然語出驚人，稱包括議長（嘉義縣議長張明達）也要去，聽人家講那單子有寫到議長的樣子，並跟議員同事說，有卡到利益關係的別介入，並感謝各界關心。

    張明達受訪時說，他根本不認識相關廠商，也未接獲檢方傳喚，跟此案無關，不知道為什麼會被指在單子上有被寫到。

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