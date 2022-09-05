蔡英文「財經諸葛」違反婚前「遠離政治」承諾 妻訴離獲准

蔡英文「財經諸葛」陳錦稷違反婚前向陳妻承諾「遠離政治」，遭訴離，北院判准。（資料照）

2022/09/05 10:31

〔記者溫于德／台北報導〕7年前總統大選時名列蔡英文「財經諸葛」的陳錦稷，被陳妻認為違反「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」的婚前承諾，訴請離婚，台北地院認定陳男確實違反承諾，判准離婚。可上訴。

陳男最高學歷是英國倫敦政經學院經濟研究碩士，2010年起陸續任職新台灣國策智庫公司、青平台基金會、民進黨智庫「新境界基金會」、行政院無給職政務顧問。

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陳妻認為，陳男婚後背棄婚前承諾「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」，導致夫妻無法共同生活，且夫妻至今分居長達7年期間，陳男還對外汙衊岳父，將個人政治職位機會受阻一事莫名怪罪岳父，足見婚姻已達不可回復的地步，訴請離婚。

陳男解釋，自己當時為顧及陳妻心情也為了家庭圓滿，婚前承諾不參選、不從政，也不擔任須要申報財產的公職人員，但承諾範圍並不包含抽象廣泛、不涉入政治領域或參與任何與政治有關的活動。

陳男強調他始終珍惜與陳妻相遇、相知、相愛、相守長達19年的緣分，即便陳妻擅自離家不歸，作為丈夫仍心繫妻子並時時關心，至於妻子為了本案勝訴而不斷謾罵、抹黑、污衊，他深感難過、心痛，但他不願離婚。

北院指，陳男2010年任職新台灣國策智，董事長為總統蔡英文，屬於民進黨智庫，其宗旨是將研究成果提供民進黨政治人物問政、施政、候選人，作為政策參考，可見該智庫是由特定政黨成立並為特定政黨服務，內容屬於政治工作。

北院也指，陳男2014年起擔任民進盪智庫新境界基金會副執行長；另接受台北市政府推薦出任富邦金控獨立獨事，該職位並非一般人可隨意獲得推薦，必須與政府單位關係密切才有機會，此外，7年前總統大選時，他積極投身政治相關活動，名列為蔡英文的「財經諸葛」，在在顯示他違反婚前承諾，故判准夫妻離婚。

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