半聯結車追撞大貨車致翻落 週一國1北上塞爆了！

事故發生後近2小時，北上車流量仍塞爆，讓上班民眾急跳腳。（記者陳恩惠翻攝）

2022/09/05 09:15

〔記者陳恩惠、吳仁捷／綜合報導〕國道一號中山高速公路北上44.2公里桃園往林口上坡路段，今天清晨發生一起半聯結車追撞前方大貨車，導致大貨車失控翻覆邊坡，同時也造成週一上班車潮大壅塞，雖然傷者送醫無礙，目前北上中壢至桃園路段仍車速緩慢，國道警方已調派吊車將翻覆在邊坡的大貨車吊起，至於事故原因仍待釐清。

國道公路警察局表示，本大隊勤務指揮中心於今天清晨5時43分接獲通報，國道1號北向44.2公里桃園往林口上坡路段輔助車道，有2部大型車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車，警消到場後協助駕駛送醫，傷者經醫師救治後已無大礙。

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警方表示，由28歲莊姓男子駕駛營業半聯車，行經北向44.2公里桃園往林口上坡路段，疑似未注意車前狀態，追撞前方由42歲張姓男子駕駛的營大貨車，導致張男車輛受撞擊後翻覆於外側邊坡，所幸張男有依規定繫上安全帶自行脫困。

警方說，2名駕駛均受輕傷意識清楚送林口長庚長庚醫院，經醫師診治後無大礙，駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清，現場需大型起重機拖吊作業，目前回堵至中壢，已通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年因未注意車前狀態肇事共6,301件，駕車務必要注意前方動態及自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，以維護自身及他人的行車安全。

張姓男子駕駛的大貨車遭追撞，竟衝入邊坡。（記者陳恩惠翻攝）

張姓男子駕駛的大貨車遭莊姓男子的半聯結車右後方追撞，當場衝入邊坡翻覆，所幸駕駛自行脫困，車輛也由吊車吊起。（記者陳恩惠翻攝）

警方商請吊車前來協助。（記者陳恩惠翻攝）

國道警方商請吊車前來協助將張男的大貨車吊起。（記者陳恩惠翻攝）

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