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    台南越南移工喋血1死 主嫌台中落網 2共犯收押禁見

    警方四日晚間逮獲殺害越南潘姓男同鄉的團姓移工（安全帽者）。（記者王俊忠翻攝）

    警方四日晚間逮獲殺害越南潘姓男同鄉的團姓移工（安全帽者）。（記者王俊忠翻攝）

    2022/09/05 08:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區安中路4段於3日凌晨發生越南籍移工衝突喋血命案，1名潘姓逃逸男移工遭人殺害、身中12刀，陳屍宿舍內。警方追查相關監視錄影畫面，查扣1輛涉案的機車採證，並帶回疑涉案的阮姓、黎姓兩名男移工，依殺人罪嫌查辦；但2人都否認涉案，昨天，檢警聲押2名移工；台南地院在今天凌晨裁定2移工收押禁見。

    而主嫌團姓越南移工涉持刀殺害同鄉潘男後，搭計程車北上逃逸，投靠同鄉友人，警方調閱監視器一路追到台中，4日晚間8點半許在台中潭子區逮獲團嫌，並帶回1名幫忙窩藏的共犯，現場未尋獲凶刀，警方將團嫌帶回偵訊。

    台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍於昨晚表示，檢察官對阮、黎兩移工複訊後認為所犯是重罪、有相當理由認有逃亡之虞，另有湮滅證據與勾串共犯事實，均向法院聲請羈押；台南地院於今天凌晨裁定收押禁見。

    來自台中的31歲潘姓男移工，因涉公共危險罪案判刑2月未執行，被台中地檢署通緝，他疑似與同鄉男移工有三角戀感情糾紛，引來同鄉移工報仇殺死。8月3日凌晨1點多，潘男倒臥在安中路4段1棟移工宿舍的2樓房間地板，現場血跡斑斑。同屋有移工目擊有2人在犯案後衝出宿舍民宅，與樓下坐在機車上接應的另1人一起逃走，現場未查獲凶刀。

    檢方相驗死者潘男遺體身中12刀，左胸有2刀，其中1刀深及臟器，腸子外露，死因有待解剖。對於潘男魂斷異鄉，警方聯繫上潘男1位年約40歲的女友，得知該女也認識涉案主嫌，朝情殺方向偵辦。

    案發後，專案警方調閱命案現場附近監視影像，查扣疑似接應的1輛機車進行採證比對，3日下午1點多在移工居住的宿舍，帶回同為21歲的阮姓、黎姓男移工及1包衣物，訊時，兩移工供詞都避重就輕，阮男否認曾上樓到命案現場；黎男也否認涉案，警方依照查扣的衣物等相關跡證，以釐清案情真相。昨晚在台中潭子逮獲命案主嫌團姓男移工，對其犯案過程、動機深入調查。

    台南安南區越南移工喋血命案造成一死，兩名移工共犯（戴安全帽）收押禁見。（記者王俊忠翻攝）

    台南安南區越南移工喋血命案造成一死，兩名移工共犯（戴安全帽）收押禁見。（記者王俊忠翻攝）

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