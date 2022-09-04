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    金門長者撿螺受困礁石動彈不得 消防弟兄急救援

    金門縣消防及義消人員將受困南石滬公園岸際礁石上的長者救援上岸。（圖由金門縣消防局提供）

    金門縣消防及義消人員將受困南石滬公園岸際礁石上的長者救援上岸。（圖由金門縣消防局提供）

    2022/09/04 16:57

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名長者今天前往南石滬公園岸際撿拾海螺，未注意海水漲潮時間，海水朝四面八方湧來，長者受困在僅供轉身大小的礁石上動彈不得，情況驚險，消防局金湖分隊根據路人報案，火速到場，趕緊下水將命懸一線的長者救上岸。

    縣消防局勤指中心表示，下午1點半左右接獲報案，有民眾受困於金湖鎮南石滬公園岸邊礁石，消防局出動車輛6輛、IRB2艘及含金東救生分隊義消等消防人員17名到場，發現該長者受困於南石滬公園離岸約30至50公尺的1處礁石，礁石面積約可站上兩個成人大小，救援人員除同步進行下艇作業，也擔心漲潮速度太快，危及長者生命，第1時間也由金湖分隊吳國暉、吳佳益及義消金東救生分隊謝知學穿著攜帶救生衣、魚雷浮標，以徒手游泳方式趕往長者受困礁石。

    救援人員先安撫長者情緒，初步評估長者無明顯外傷，隨即協助長者穿救生衣繫好魚雷浮標，由救援人員以徒手方式將長者救援上岸，長者也很不好意思地表示，去海邊撿螺卻未注意時間，感謝大家的幫忙。

    縣消防局表示，民眾進行水上活動一定要穿著救身衣等裝備，尤應掌握潮汐時間，以免受困礁石無法返回岸上，且所攜帶行動電話也要做好防水措施，以利意外事故發生時能對外求援。

    金門縣消防人員將受困南石滬公園岸際礁石上的長者（中）救援下來，長者頻頻表示感謝。（圖由讀者提供）

    金門縣消防人員將受困南石滬公園岸際礁石上的長者（中）救援下來，長者頻頻表示感謝。（圖由讀者提供）

    金門一名長者為撿拾海螺，因忘了潮水時間一度受困礁石。（圖由讀者提供）

    金門一名長者為撿拾海螺，因忘了潮水時間一度受困礁石。（圖由讀者提供）

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