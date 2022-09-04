金門長者撿螺受困礁石動彈不得 消防弟兄急救援
2022/09/04 16:57
〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名長者今天前往南石滬公園岸際撿拾海螺，未注意海水漲潮時間，海水朝四面八方湧來，長者受困在僅供轉身大小的礁石上動彈不得，情況驚險，消防局金湖分隊根據路人報案，火速到場，趕緊下水將命懸一線的長者救上岸。
縣消防局勤指中心表示，下午1點半左右接獲報案，有民眾受困於金湖鎮南石滬公園岸邊礁石，消防局出動車輛6輛、IRB2艘及含金東救生分隊義消等消防人員17名到場，發現該長者受困於南石滬公園離岸約30至50公尺的1處礁石，礁石面積約可站上兩個成人大小，救援人員除同步進行下艇作業，也擔心漲潮速度太快，危及長者生命，第1時間也由金湖分隊吳國暉、吳佳益及義消金東救生分隊謝知學穿著攜帶救生衣、魚雷浮標，以徒手游泳方式趕往長者受困礁石。
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救援人員先安撫長者情緒，初步評估長者無明顯外傷，隨即協助長者穿救生衣繫好魚雷浮標，由救援人員以徒手方式將長者救援上岸，長者也很不好意思地表示，去海邊撿螺卻未注意時間，感謝大家的幫忙。
縣消防局表示，民眾進行水上活動一定要穿著救身衣等裝備，尤應掌握潮汐時間，以免受困礁石無法返回岸上，且所攜帶行動電話也要做好防水措施，以利意外事故發生時能對外求援。