水溝蓋疑被偷害民眾踩空骨折 東港鎮公所疏失判賠

路邊水溝蓋被偷影響行車安全情事時有所聞。示意照，與本新聞事件無關。（記者李立法攝）

2022/09/04 16:58

〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓廚師路邊搭車卻不慎踩空導致腳趾骨折，他發現是路旁側溝未加蓋釀禍，憤而對負責維護管理的東港鎮公所提告求償，雖然公所主張水溝蓋遭竊又被雜草覆蓋，是蔡男未注意才受傷，但屏東地院審理後，認為鎮公所管理有疏失，判賠31萬多元，可上訴。

擔任廚師的蔡姓男子去年3月間欲搭乘友人停在路邊的車輛時，不慎踩空摔倒，導致左腳趾骨折，他發現路邊水溝蓋不見了，害他踩空受傷，不僅無法上班，還得花錢請看護協助生活起居，他認為東港鎮公所未善盡公共設施管理責任，提告求償醫療費、工作損失及精神撫慰金等51萬多元。

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東港鎮公所則主張，該路段水溝蓋不見，推斷應是遭竊，因為被雜草覆蓋，地方里長及民眾才未及時發現通報公所，蔡男應選擇較為安全的位置上下車，並注意路面是否平整、無坑洞或有高低落差，當可避免該起事故。

屏東地方法院認為，根據屏東縣道路管理自治條例規定，東港鎮公所對該路段負有經常巡視管理維護的義務，公所無法舉證水溝蓋被偷及已善盡養護義務，故蔡男主張公所管理欠缺與其踩空受傷具因果關係，堪可認定，依全案情狀及蔡男傷勢，東港鎮公所應支付蔡男31萬多元。

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